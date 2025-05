RTL geht bei Künstlicher Intelligenz in Serie

RTL Deutschland hat seine KI-Offensive deutlich ausgeweitet und macht Künstliche Intelligenz zum zentralen Motor für Innovation, Inhalteproduktion und Vermarktung. Mit Projekten wie der Jugendschutz-KI merm.ai.d, einer eigenen KI Academy und Tools für Einkauf, Redaktion und Werbung will der Sender nicht nur effizienter werden, sondern auch seine kreative Schlagkraft stärken – von Reality-Formaten bis hin zu personalisierter Zuschaueransprache.

„Wir transformieren KI von Neugier und Testen hin zu echten Effekten auf unser Geschäft“, sagt RTL-CEO Stephan Schmitter. Die Inhalteproduktion soll nicht nur schneller und günstiger, sondern auch zukunftssicher werden. Immer im Zentrum: Die Kreativität der eigenen Mitarbeitenden.

KI für Formate, Werbung und Userbindung

Im redaktionellen Bereich unterstützt RTL sogenannte Newsroom of the Future-Tools. Sie erkennen Top-Themen, analysieren Relevanz und liefern Vorschläge im Stil der RTL News-Formate. In der Show-Produktion kommen KI-Module bereits heute zum Einsatz – von Casting bis zur Gestaltung von Challenges.

Im Streamingdienst RTL+ hilft KI bei der Churn Prediction, also dem Erkennen kündigungsgefährdeter Nutzer. Automatisierte Trailerproduktion („Impact Amplifier“) sowie neue Ad-Modelle für KMU in Kooperation mit der University of Cambridge zielen auf eine wirtschaftlichere Werbemittelproduktion.

Jugendschutz und Verantwortung

Ein eigenes Tool namens merm.ai.d soll künftig jugendgefährdende Inhalte automatisch erkennen – ein hybrides System aus Algorithmus und redaktioneller Kontrolle. Damit positioniert sich RTL auch in Sachen Medienverantwortung technologisch an der Spitze.

Ergänzt wird das Portfolio durch eine sichere, unternehmensweite ChatGPT-Enterprise-Lösung sowie durch Partnerschaften mit Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer IAIS, OpenAI und Perplexity AI. Die Chatbot-Systeme werden bereits intern in Kommunikation, Einkauf und Produktion eingesetzt.

KI-Wissen für alle

Um die Belegschaft auf die neue Arbeitsrealität vorzubereiten, startet RTL eine eigene KI Academy. Sie bietet Schulungen, Tools und Lernpfade – abgestimmt auf Arbeitsfeld und Kompetenzniveau.

CEO Stephan Schmitter betont die strategische Ausrichtung: „Mit mutiger Umsetzung, messbarer Wirkung und kreativer Verantwortung wird RTL zum KI-Pionier in der europäischen Medienbranche.“

Ob das Modell Schule macht, hängt nicht nur von der Technik ab, sondern auch vom Vertrauen in die redaktionelle Qualität.

(PA/red)