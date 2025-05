Refugion – Ein Rückzugsort mit Zukunft

Mit großer Freude darf ich heute mein neuestes Projekt www.refugion.at präsentieren.

Es ist ein unkonventioneller Zugang. Ein Impulsgeber. Ein gedanklicher Ankerpunkt für jene, die sich fragen: Wohin zieht es mich, wenn es eines Tages ernst wird? In einer Zeit, die zunehmend von politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt ist, stellen sich viele Menschen die Frage nach einem Rückzugsort – einem Ort der Ruhe, der Autarkie, der Sicherheit für sich und die Menschen, die ihnen wichtig sind.

Refugion.at ist genau dieser Ort – zumindest im gedanklichen wie konzeptionellen Sinn. Ein digitaler Treffpunkt für Menschen, die vorausschauen.

Wer träumt nicht davon, einen stilvollen Rückzugsort auf sorgfältig ausgewählten Inseln, fernab von Hektik, Lärm und Unsicherheit, parat zu haben? Für den Tag X. Refugion.at denkt dieses Szenario nicht als Angstreaktion, sondern als Möglichkeit. Als Option.

Ich lade alle ein, sich mit dieser Idee auseinanderzusetzen – kritisch, offen und mit persönlichem Bezug. Die großartige Lisa Ulrich-Gödel hat dazu im aktuellen News-Magazin einen kompakten Überblick verfasst.

Ich freue mich auf eure Anregungen, Gedanken und Rückmeldungen – entweder direkt auf der Website www.refugion.at oder per PN an *protected email* .

CEMU

Das schreibt News

In einem ausführlichen Porträt beleuchtet das Nachrichtenmagazin News die Hintergründe zu Refugion.at. Die Plattform wird als „Informationsmittelpunkt und Schnittstelle“ beschrieben – mit Fokus auf krisensichere Rückzugsorte, Autarkie, Energieversorgung und medizinische Infrastruktur. Mucha präsentiert sich darin als „kreativer Vordenker“ mit einem „Blick in die Zukunft“ und erklärt: „Ich bin nur die Schnittstelle, ich bringe Leute zusammen – und Ideen in Bewegung.“

