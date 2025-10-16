Reddit entdeckt den Werbemarkt Österreich

Das globale Digitalnetzwerk Aleph hat seine Kooperation mit Reddit auf über 45 Länder erweitert – darunter auch Österreich. Ab sofort ist Aleph hierzulande exklusiver Vermarktungspartner der US-Plattform und will Werbetreibenden Zugang zu den „authentischen Communities“ von Reddit verschaffen. Managing Director Christopher Ruzicka sieht darin einen „leistungsstarken neuen Kanal“ für Markenkommunikation.

Reddit selbst bezeichnet sich als Ort „echter, menschlicher Gespräche“. Mit weltweit 110 Millionen täglichen Nutzern gilt die Plattform als Nischen-Riese, der bisher kaum im österreichischen Mediaplan auftauchte. Laut Reddit-Geschäftsbericht stieg die Zahl der internationalen Daily Active Users im zweiten Quartal 2025 um 32 Prozent. Dennoch ist der Marktanteil im deutschsprachigen Raum gering – und die Wahrnehmung in der Werbewirtschaft entsprechend überschaubar.

Zwischen globaler Strategie und lokalem Testlauf

Die erweiterte Partnerschaft mit Aleph soll das ändern. Das Unternehmen betreut bereits über 60 digitale Plattformen, darunter TikTok, Spotify und Google, und will nun auch Reddit im Portfolio verankern. Lokale Aleph-Teams unterstützen Marken beim Aufsetzen und Managen von Kampagnen – von Targeting bis Payment-Abwicklung.

Ob sich die „Kraft der Communities“ tatsächlich in Buchungen umsetzt, bleibt offen. In Österreich gilt Reddit bislang eher als Diskussionsplattform für IT-, Gaming- und Subkultur-Publika. Der Versuch, daraus ein relevanter Werbekanal zu formen, könnte zum interessanten Testfall für globale Social-Media-Strategien werden.

(PA/red)