Retail Media wird zum Wachstumsgeschäft

Der Kampf um die Aufmerksamkeit der Kunden findet längst nicht mehr nur auf klassischen Werbekanälen statt. Immer häufiger rücken die Handelsunternehmen selbst in den Mittelpunkt des Werbemarktes. Mit eigenen Retail-Media-Netzwerken schaffen sie neue Plattformen, auf denen Marken ihre Produkte gezielt bewerben können – direkt dort, wo Kaufentscheidungen getroffen werden. Was zunächst vor allem als Ergänzung zum klassischen Handelsmarketing begann, hat sich inzwischen zu einem wichtigen Wachstumsfeld entwickelt. Händler verfügen über digitale Kontaktpunkte, umfangreiche Kundendaten und eine hohe Reichweite. Diese Kombination macht sie für Marken zunehmend attraktiv und verändert die Verteilung von Werbebudgets.

Entwicklung von Werbenetzwerken bei Handelsunternehmen

Die Grundlage für den Aufstieg von Retail Media ist die zunehmende Digitalisierung des Handels. Online-Shops, Kunden-Apps und Bonusprogramme liefern Händlern detaillierte Informationen über Einkaufsgewohnheiten und Produktinteressen. Dieses Wissen können sie nutzen, um Werbung genauer auszusteuern und Marken einen besseren Zugang zu relevanten Zielgruppen zu ermöglichen. Immer mehr Handelsunternehmen bauen deshalb eigene Vermarktungseinheiten auf. Sie bieten Marken Werbeflächen in ihren Online-Shops, Apps, Newslettern oder digitalen Kanälen an. Auch stationäre Filialen werden zunehmend einbezogen – etwa durch digitale Displays oder andere Formen der Werbung direkt am Verkaufsort. Für Händler entsteht damit ein zusätzliches Geschäftsmodell. Neben dem Verkauf von Produkten wird die eigene Reichweite selbst zum vermarktbaren Angebot. Die Unternehmen entwickeln sich damit zunehmend von reinen Vertriebspartnern zu wichtigen Akteuren im Mediengeschäft.

Datenbasierte Werbung direkt am Point of Sale

Die besondere Stärke von Retail Media liegt in der Verbindung von Werbung und Kaufdaten. Während viele klassische Werbeformen vor allem Reichweite erzeugen, können Händler nachvollziehen, wie Kunden mit Produkten und Angeboten tatsächlich umgehen. Diese Nähe zum Kaufprozess ermöglicht eine präzisere Ansprache. Ein Hersteller kann beispielsweise Kunden erreichen, die bereits Interesse an einer bestimmten Produktkategorie gezeigt haben oder regelmäßig vergleichbare Produkte kaufen. Werbung wird dadurch stärker auf konkrete Situationen und Bedürfnisse ausgerichtet. Auch der Point of Sale gewinnt an Bedeutung. Digitale Angebote innerhalb von Apps, Online-Shops oder Filialen bringen Marken näher an den Moment der Kaufentscheidung. Für Unternehmen wird dadurch nicht nur die Ansprache relevanter, sondern auch die Erfolgskontrolle von Kampagnen genauer. Gleichzeitig steigt die Bedeutung von Datenschutz und einem verantwortungsvollen Umgang mit Kundendaten. Für Händler bleibt es entscheidend, Vertrauen zu schaffen und die Nutzung von Daten transparent zu gestalten.

Auswirkungen auf Agenturen und Marken

Der Aufstieg von Retail Media verändert die Strukturen im Werbemarkt. Marken verschieben zunehmend Budgets in Richtung der Handelsplattformen, weil diese einen direkten Zugang zu potenziellen Käufern bieten und Ergebnisse messbarer machen. Für Agenturen bedeutet diese Entwicklung, dass Retail Media stärker in die Mediaplanung integriert werden muss. Neben klassischen Kanälen wie Fernsehen, Suchmaschinen oder sozialen Netzwerken spielen die Plattformen der Händler eine immer größere Rolle. Gleichzeitig gewinnen Datenanalyse und die Bewertung von Kampagnenerfolgen an Bedeutung. Auch die Beziehung zwischen Marken und Handelsunternehmen verändert sich. Händler sind nicht mehr nur Orte des Verkaufs, sondern werden zu Kommunikationspartnern, die Marken entlang des gesamten Kaufprozesses begleiten können. Retail Media steht damit für eine neue Phase im digitalen Werbemarkt. Händler nutzen ihre Kundennähe, ihre Daten und ihre digitalen Angebote, um eine zusätzliche Rolle einzunehmen: als Plattformen, auf denen Marken ihre Zielgruppen unmittelbar erreichen können.

(red)