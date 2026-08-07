ProSiebenSat.1 startet synchrones Werbeformat

Am gestrigen Donnerstagabend kam erstmals das neue Werbeformat „ALL21 Roadblocking“ von Seven.One Media in Deutschland zum Einsatz. Dabei liefen auf allen Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe zeitgleich die exakt gleichen, synchronisierten Werbespots. Das Format bündelt die Reichweiten von ProSieben, SAT.1, Kabel Eins, sixx, SAT.1 GOLD, Kabel Eins Doku und ProSieben MAXX. Werbekunden sollen damit die Möglichkeit erhalten, eine große Zuschauerzahl über mehrere Sender hinweg gleichzeitig zu erreichen.

REWE sicherte sich Premiere

Die Premiere des neuen Formats wurde vom Handelskonzern REWE in Zusammenarbeit mit der Mediaagentur PION3ERS gebucht. Alle Werbeauftritte erfolgen in einer exklusiven Werbeinsel mit einer Dauer von 60 Sekunden und maximal drei Spots. Seven.One Media setzt mit ALL21 Roadblocking auf eine aufmerksamkeitsstarke Platzierung zur Primetime. Das Format soll künftig regelmäßig donnerstags um 21:00 Uhr auf den Sendern von ProSiebenSat.1 ausgestrahlt werden.

International bereits etabliertes Konzept

Mit ALL21 Roadblocking führt Seven.One Media ein Werbeformat in Deutschland ein, das in Italien und Spanien bereits seit längerer Zeit eingesetzt wird. Dort wurde das Konzept nach Unternehmensangaben von Werbekunden stark nachgefragt. Markus Messerer, Managing Director und Chief Operating Officer bei Seven.One Media, bezeichnete das Format als Verbindung mehrerer zentraler Vorteile des Vermarktungsangebots. Dazu gehörten die Reichweite über alle Sender hinweg, die Qualität des Primetime-Umfelds sowie die Wirkung exklusiver Werbeplatzierungen.

Ausbau des Vermarktungsangebots

Mit der Einführung von ALL21 Roadblocking erweitert Seven.One Media sein Angebot für nationale Werbekampagnen. Das Unternehmen sieht in der Kombination aus senderübergreifender Reichweite und begrenzter Werbeumgebung eine Möglichkeit, Markenbotschaften besonders aufmerksamkeitsstark zu platzieren.

(PA/red)