Redaktion von Heute wird verkleinert

Die Gratiszeitung Heute hat einen Stellenabbau in ihrer Redaktion bestätigt. Laut dem Standard werden fünf Redaktionsmitglieder gekündigt, eine weitere Person verlässt das Unternehmen freiwillig. Geschäftsführer und Gesellschafter Wolfgang Jansky begründete die Maßnahmen demnach mit „gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen“ sowie „optimierten Prozessen“, durch die Arbeitsplätze weggefallen seien.

Sparmaßnahmen in der Medienbranche

Der Personalabbau bei Heute reiht sich in eine Serie von Sparmaßnahmen in der österreichischen Medienbranche ein. In den vergangenen Monaten wurden auch bei anderen Medienunternehmen Stellenkürzungen bekannt. Hintergrund sind unter anderem sinkende Werbeeinnahmen, steigende Kosten sowie der anhaltende Wandel hin zu digitalen Geschäftsmodellen.

Redaktioneller Umbau

Wie groß die betroffenen Redaktionsbereiche sind oder ob weitere Maßnahmen geplant sind, wurde bislang nicht bekanntgegeben. Auch zu möglichen Auswirkungen auf das redaktionelle Angebot äußerte sich das Unternehmen nicht näher. Der angekündigte Stellenabbau verdeutlich einmal mehr den wirtschaftlichen Druck, unter dem viele Medienhäuser derzeit stehen. Besonders Gratis- und Boulevardmedien sind stark vom Anzeigenmarkt abhängig und reagieren daher sensibel auf konjunkturelle Entwicklungen.

(red)