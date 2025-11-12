Reaktionen zum BBC-Skandal

Sehr geehrter Herr Mucha!

BBC war für mich immer seriös und vertrauensvoll. Man konnte glauben, was die BBC berichtet.

Wie groß muss der Hass auf Trump sein, wenn man einen solchen Fake-Bericht zusammenschneidet und sendet.

Dass politische Parteien mit Halbwahrheiten agieren, weiß jeder – aber dass dies auch bei der BBC passiert …

Und was soll ich dem ORF noch glauben?

Sie sind ein Vollprofi, ein Medienmensch – was ist Ihre Meinung zu diesem Skandal, vor allem, dass er jetzt erst aufgedeckt wird?

Viele Grüße

Gerhard Fuchshuber

Das ist die Antwort, die er von unserem Herausgeber erhalten hat:

Lieber Herr Fuchshuber,

danke für Ihre Anfrage, die ich gerne beantworte. Große Medienunternehmen wie die BBC unterliegen rigiden Kontrollmechanismen. Und wie man sieht, ist das Ganze ja aufgepoppt. Mit gehöriger Verspätung zwar – aber immerhin. Und mit den einschneidendsten Konsequenzen, mit denen man als Spitzenmanager, wenn man dafür verantwortlich ist, rechnen muss.

Und als alter Medienhase habe ich niemals ausgeschlossen, dass Fake News, Manipulation oder Kampagnenjournalismus auch in großen, renommierten Medienhäusern passieren. Shit happens. Anywhere.

Mit herzlichen Grüßen

Christian W. Mucha

