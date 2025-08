Radiotest 2025: Privatradios legen zu

In der Gesamtbevölkerung ab zehn Jahren (Mo–Fr) kommt der ORF auf eine Tagesreichweite von 55,8 %, die privaten inländischen Anbieter erreichen 35,5 % – mit einem deutlichen Plus gegenüber dem Vorjahr. Besonders in der werberelevanten Zielgruppe 14–49 Jahre liegen die Privatradios inzwischen bei 56 % Marktanteil. Das Kräfteverhältnis verschiebt sich damit spürbar: Der ORF dominiert zwar gesamt, die Privaten gewinnen jedoch Reichweite, Profil und Marktmacht.

Kronehit: Über eine Million Hörer

Mit 1.024.000 Hörerinnen und Hörern werktags bleibt kronehit das meistgehörte Privatradio Österreichs. Besonders stark ist der Sender bei jungen Zielgruppen, wo er ein Reichweitenplus von 86.000 Hörerinnen und Hörern gegenüber dem Vorjahr verzeichnet.

Philipp König , Geschäftsführer: „Wir bilden bei jungen Zielgruppen eine Bastion. Hinter diesem Erfolg steht ein außergewöhnliches Team.“

, Geschäftsführer: „Wir bilden bei jungen Zielgruppen eine Bastion. Hinter diesem Erfolg steht ein außergewöhnliches Team.“ Rüdiger Landgraf, Programmdirektor: „Privatradio hat mittlerweile 56 % Marktanteil (14–49, Mo-So) – ein sehr schönes Ergebnis, nicht nur für uns, sondern für Radio generell.“

Radio 88.6: 600.000-Marke geknackt

Radio 88.6 erreicht erstmals 616.000 Hörer täglich, davon 465.000 in der Zielgruppe 14–49. Besonders im Burgenland baut der Sender seine Marktführerschaft aus und kommt auf 31 % Marktanteil – klar vor dem öffentlich-rechtlichen Mitbewerb.

Ralph Meier-Tanos , Geschäftsführer: „Ein Meilenstein und eine großartige Bestätigung für unsere tägliche Arbeit.“

, Geschäftsführer: „Ein Meilenstein und eine großartige Bestätigung für unsere tägliche Arbeit.“ Thomas Korponay-Pfeifer, Programmdirektor: „Wir liegen im Marktanteil in Wien, NÖ und dem Burgenland bei den Privatradios vorne – und feiern das gemeinsam mit unseren Hörerinnen und Hörern.“

Life Radio Tirol: Innovation als Erfolgsrezept

Life Radio setzt auf technische Weiterentwicklung und frische Formate wie den „Flashback Friday“. Das Konzept überzeugt – und hält den Sender in Tirol an der Spitze.

Gerald Pirchl, Christian Hanti und Klaus Valentini , Geschäftsführer: „Wir erweitern unser musikalisches Spektrum und danken unseren vielen Fans.“

, Geschäftsführer: „Wir erweitern unser musikalisches Spektrum und danken unseren vielen Fans.“ Silvia Lieb, CEO Moser Holding: „Life Radio bleibt in Tirol an der Spitze – dank Qualitätsanspruch, technischer Innovation und Herzblut.“

oe24 Radio & Antenne: Reichweite im Aufwind

Die neue Vermarktungs-Sendergruppe oe24 Radio & Antenne erreicht erstmals über 300.000 Hörer in Österreich.

Niki Fellner , CEO: „Wir werden zum immer stärkeren Player am österreichischen Radiomarkt.“

, CEO: „Wir werden zum immer stärkeren Player am österreichischen Radiomarkt.“ Alex Nausner , Programmchef: „Der beste Musikmix Österreichs kommt bei den Hörern an.“

, Programmchef: „Der beste Musikmix Österreichs kommt bei den Hörern an.“ Christian Katzer, Antenne-Programmchef: „Regionale Kompetenz und beste Musik – zugeschnitten auf jedes Sendegebiet.“

Weitere Player am Radiomarkt

Neben den großen nationalen Privatsendern prägen zahlreiche regionale und thematisch spezialisierte Anbieter den Radiomarkt in Österreich.

Antenne-Senderfamilie : Die Marken Antenne Steiermark , Antenne Kärnten und Antenne Salzburg sichern sich in ihren jeweiligen Bundesländern starke Reichweitenpositionen und zählen zu den wichtigsten regionalen Wettbewerbern des ORF.

: Die Marken , und sichern sich in ihren jeweiligen Bundesländern starke Reichweitenpositionen und zählen zu den wichtigsten regionalen Wettbewerbern des ORF. Antenne Österreich : Bundesweite Marke innerhalb der oe24-Gruppe mit wachsender Präsenz, vor allem im urbanen Raum.

: Bundesweite Marke innerhalb der oe24-Gruppe mit wachsender Präsenz, vor allem im urbanen Raum. Energy Österreich : Schwerpunkt auf junge, urbane Zielgruppen mit Senderstandorten in Wien, Salzburg und Tirol.

: Schwerpunkt auf junge, urbane Zielgruppen mit Senderstandorten in Wien, Salzburg und Tirol. Radio Arabella : Mehrere Regionalableger, darunter Radio Arabella Wien/NÖ/Burgenland und Radio Arabella Oberösterreich , fest im regionalen Hörermarkt verankert.

: Mehrere Regionalableger, darunter und , fest im regionalen Hörermarkt verankert. Welle 1 : In Salzburg und Oberösterreich aktiv, mit Fokus auf ein jüngeres Musikformat.

: In Salzburg und Oberösterreich aktiv, mit Fokus auf ein jüngeres Musikformat. Regionale Spezialanbieter: Stationen wie Radio Grün-Weiss (Steiermark), Radio U1 Tirol oder Radio Flamingo bedienen gezielt regionale Hörerinteressen und erreichen in ihren Gebieten teils beachtliche Marktanteile.

Diese Vielfalt verdeutlicht, dass der österreichische Radiomarkt nicht nur vom Wettbewerb zwischen ORF und nationalen Privatsendern lebt, sondern auch stark von regionalen Playern geprägt wird, die in ihren Zielgebieten oft führend sind.

Der Radiotest 2025/2 verdeutlicht die Dynamik des österreichischen Radiomarkts. Während der ORF seine Führungsposition in der Gesamtbevölkerung behauptet, entwickeln sich die Privatradios zunehmend zu gewichtigen Wettbewerbern – gestützt auf klare Programmprofile, technische Weiterentwicklung und regional zugeschnittene Angebote. Die nächsten Erhebungen werden zeigen, ob sich dieser Trend fortsetzt und die Balance zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern weiter verschiebt.

(PA/red)