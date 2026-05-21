Radiosender meldet irrtümlich Tod von Charles

Beim britischen Radiosender Radio Caroline ist es zu einer schweren technischen Panne gekommen. Aufgrund eines Computerfehlers wurde ein internes Notfallprotokoll aktiviert, das für den Fall des Todes eines Monarchen vorgesehen ist. Dadurch wurde fälschlicherweise der Tod von König Charles III. verkündet. Der Sender erklärte später, es habe sich um eine unbeabsichtigte Auslösung des sogenannten „Monarch“-Protokolls gehandelt, das in britischen Rundfunkanstalten für den Ernstfall vorbereitet, jedoch normalerweise nie genutzt wird.

Falsche Todesmeldung und anschließende Stille

Durch die automatische Aktivierung des Systems wurde eine entsprechende Durchsage ausgespielt. Im Anschluss ging der Sender in eine programmierte Sendepause, wie es im tatsächlichen Todesfall eines Monarchen vorgesehen wäre. Erst dadurch wurde dem Personal die Störung im System bewusst. Nach kurzer Zeit wurde der reguläre Sendebetrieb wieder aufgenommen und eine Korrektur ausgestrahlt. Die fehlerhafte Meldung wurde sowohl on air als auch über digitale Kanäle zurückgenommen.

Entschuldigung bei Königshaus und Hörern

Der Sender entschuldigte sich öffentlich bei König Charles III. sowie bei den Hörern für die Verbreitung der falschen Information. Als Ursache wurde ein technischer Fehler im Hauptstudio angegeben. In einer Stellungnahme betonte die Senderleitung, man habe das System geprüft und arbeite daran, ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern. Zum Zeitpunkt der falschen Meldung hielt sich König Charles III. gemeinsam mit Königin Camilla zu einem offiziellen Besuch in Nordirland auf. Berichten zufolge nahm das Königspaar dort an öffentlichen Terminen teil. Es gab keine Hinweise darauf, dass die Gesundheit des Monarchen beeinträchtigt war.

(red)