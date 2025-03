Purtscher Relations gewinnt Kompass

Die Wiener PR- und Kommunikationsagentur Purtscher Relations hat den Auftrag für das Magazin „Kompass“ des WIFI Wien gewonnen. In den kommenden Jahren wird das Team um Carola Purtscher für die Contentstrategie, die redaktionelle Umsetzung und das Projektmanagement verantwortlich sein.

Mehrstufiges Ausschreibungsverfahren

Das WIFI Wien suchte im vergangenen Jahr im Zuge eines mehrstufigen Ausschreibeverfahrens nach einem neuen Partner, der das inhaltliche und grafische Konzept des Magazins weiterentwickelt. Dabei überzeugte Purtscher Relations besonders durch kreative und strategisch durchdachte Ansätze sowie eine pragmatische Arbeitsweise. Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien, betonte, dass Bildung der Schlüssel zur Zukunft sei und sie sich freuen, diesen Weg mit Purtscher Relations weiterzugehen. Die erste Ausgabe, die kürzlich sowohl in Print als auch online erschien, setzt den Start dieser Zusammenarbeit und fokussiert sich auf Cyber-Security und die dazugehörige EU-Richtlinie NIS2. „Es ist ein Magazin, das in einer sich rasch ändernden Arbeitswelt wertvolle Orientierung bietet“, beschreibt Geschäftsführerin Purtscher. Mit ihrem Team kümmert sie sich bei diversen Kunden um strategische Kommunikationsberatung, klassische Pressearbeit, Corporate Publishing, interner Kommunikation, Eventmanagement und CEO-Positionierung.

Magazin der Weiterbildung

Das Kompass-Magazin zielt darauf ab, neue Impulse in der Erwachsenenbildung zu setzen und das breite Kursangebot des WIFI Wien hervorzuheben. Zusätzlich wird Content aus anderen Kanälen, wie dem WIFI Wien Blog und dem Podcast „97“, in das Magazin integriert. Das Magazin erscheint seit 2023 zweimal jährlich mit einer Auflage von 45.000 Exemplaren und ist auch online im WIFI Kiosk kostenlos zugänglich. So soll weiter das Ziel des WIFI Wien verfolgt werden, Bildung, die allen unternehmerischen Anforderungen von heute und den Herausforderungen von morgen gerecht wird, bereitzustellen. Die Zusammenarbeit zwischen Purtscher Relations und dem WIFI Wien, soll das Engagement beider Partner unterstreichen, in der schnelllebigen Arbeitswelt Orientierung zu bieten und wichtige Bildungsthemen aus einem frischen, kreativen Blickwinkel zu vermitteln.

(PA/red)