ProSieben macht Spaß mit Joko und Klaas

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gehören bei ProSieben, Joyn und zugehörigen Austro-Sendern zum festen Inventar. So fix wie Heidi Klum, so ähnlich wie Stefan Raab bei der Konkurrenz. Und wie diese stehen Joko & Klaas nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera: als Executive Producer, als kreative Taktgeber, als One-Stop-Shop im Budget. Sie sind eine Art eierlegende Wollmilchsau – verlässlich, vielseitig, gut kalkulierbar.

Dass man bei so viel Rundum-Paket gelegentlich über kleine Unebenheiten hinwegsieht, ist Teil des Deals. Showkonzepte und Zugangsweisen, die im Millennial-TV-Zeitalter stecken geblieben sind – all das fällt weniger ins Gewicht, solange die Marke stimmt. Und wer glaubte, der Zenit des Duos liege bereits hinter ihnen, erlebt ein lehrreiches Kapitel aus der Physik der Fernsehbranche: Seitenwechsler bleiben länger sichtbar.

Dabei tun Joko & Klaas weiterhin das, was sie seit Jahren gut können: vor der Kamera Präsenz zeigen, lustig sein. Was man weniger sieht: hinter der Kamera lassen sie ihre Teams arbeiten und verkaufen das Gesamterlebnis. Sie verdienen gut dabei, investieren genauso in eigene Produktionen und eigene Mitarbeiter und erfüllen eine wichtige Rolle: Sie schultern die gesamte Verantwortung für ihre Formate – inhaltlich und arbeitsrechtlich.

Eine neue Show

Entscheidend ist weniger, was sie machen, sondern wie zuverlässig sie es tun. Wer noch die Kamin-Show vor prasselndem Feuer im Kopf hat, weiß: Nicht jedes Format verlangt kreative Höchstspannung.

So kommt es wenig überraschend, dass Programmchef Henrik Pabst nun eine weitere Show für 2026 ankündigt. Details stehen noch aus, Ideen gebe es aber reichlich – manche sogar „ein bisschen verrückt“. Ein Satz, der nicht unbedingt Spannung erzeugt, aber wunderbar ins Selbstverständnis passt: Solange die beiden liefern, muss niemand besonders präzise werden.

Ihr Exklusivvertrag wurde erst im März um fünf Jahre verlängert, und Florida Entertainment produziert munter weiter – ProSieben belohnt Stabilität. Und Stabilität, das hat die Branche gelernt, schlägt oft Originalität.

Gesellschaftliche Akzente

Dass das Duo immer wieder gesellschaftliche Themen setzt, ist inzwischen Teil ihres Profils. Manches ist relevant, anderes eher dekorativ – doch im Gesamtpaket dient es dem Sender als moderner Wertepol.

Unterm Strich bleibt: ProSieben hat zwei Moderatoren, die zur Identität des Programms geworden sind. Dass nicht jede Idee ein Quotenfeuerwerk entzündet, nimmt man dabei gelassen in Kauf. Joko & Klaas sind jene Art Konstanten, wie man sie in vielen Betrieben und Organisationen antrifft: Man lässt sie einfach tun – und keiner versteht, warum gerade diese.

(red)