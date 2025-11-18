ProSiebenSat.1 PULS 4 launcht neue Formate

Nach dem – zwar absehbaren, aber dann doch abrupt erfolgten – Abgang von Austro-Mastermind Markus Breitenecker aus der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Media SE in München hat man in Österreich offenkundig die Ärmel aufgekrempelt. Denn trotz einer Versicherungsgarantie, dass das Austro-Geschäft und dass die Austro-Tochter und ihre Mitarbeiter nicht um ihre Jobs und vor allem auch nicht um ihre Eigenständigkeit fürchten müssten (ExtraDienst berichtete hier), will man Dinge vorzeigen.

Wie Corinna Milborn exklusiv erläuterte, habe man ein ganzes Bündel von neuen Sendungen in den letzten Wochen erarbeitet, die schon demnächst starten sollen. In einer Präsentation für 300 Kunden wird man die Neuigkeiten am Mittwoch verbreiten. Und will damit wohl Bereitschaft, Engagement und Kreativität zeigen, um die eigene Position im Konzern, in dem nun vieles durch die Machtübernahme der Italiener (MFE) über den Haufen geworfen wird, zu stärken und zu festigen.

Programmoffensive in der ProSiebenSat.1-Sendergruppe

Die Sendergruppe startet mit einer breiten Programmpalette in den Winter und gibt zugleich einen detailreichen Ausblick auf 2026. JOYN verzeichnet ein starkes Wachstum: 6 Prozent mehr Viewtime im Jahresvergleich und am Nationalfeiertag einen Rekord von 1,1 Million Video Views sowie 38,6 Million Minuten Viewtime. Aktuell umfasst JOYN 130 Live-Sender sowie mehr als 60 Mediatheken – weiterhin kostenlos.

Die Top-5-VOD-Formate bleiben der bekannte Mix aus “Bauer sucht Frau”, „Germany’s Next Topmodel“, „Die Landarztpraxis“, „Match in Paradise“ und „The Power“.

Public Value: Neues Format „Breaking Media“

Die vier Österreich-Sender ATV, PULS 4, PULS 24 und ATV2 erreichen monatlich 3,4 Millionen Menschen. Anfang 2026 startet das neue, senderübergreifende Magazin „Breaking Media“ – ein Public-Value-Format zur Medienkompetenz, Desinformation, digitaler Selbstbestimmung und den Rollen nationaler Inhalte für eine resilientere Demokratie.

Reality und Unterhaltung: Erfolgsformate vor neuen Staffeln

ATV hält seine Reality-Linie auf hohem Niveau. „Bauer sucht Frau“ erreicht mit 22,1 Prozent Marktanteil (E12–49) und 329.000 Zusehern (E12+) neue Rekorde und ist zugleich das erfolgreichste JOYN-VOD-Format des Jahres. Das Staffelfinale der 22. Staffel folgt am 11. Februar 2026.

„Forsthaus Rampensau“ legte mit der vierten Staffel ebenfalls stark zu: 18,7 Prozent Marktanteil und 192.000 Seher:innen zum Auftakt, flankiert von 45 Millionen Streaming-Minuten. Das Finale läuft am 8. Jänner 2026.

„Match in Paradise“ bleibt eines der meistgestreamten Formate von JOYN mit 85 Millionen Minuten Viewtime. Die dritte Staffel startet am 8. Dezember 2025. Unter den Teilnehmenden: Germain Wolf, YouTuber Krappi (Manuel Krappinger) und Model Milanka Maksimovic.

Auch „Amore unter Palmen“ und – als rein deutsche Produktion – „Good Luck Guys“ werden fortgesetzt.

Neue Österreich-Formate 2026: Shows, Reality & Unterhaltung

Shows

„2 Minuten 2 Millionen“ kehrt im Februar 2026 zurück. Die Start-up-Show – inzwischen mit 91 Millionen Euro investiert – setzt erneut auf die Investor:innen Katharina Schneider, Eveline Steinberger, Christian Jäger, Erich Falkensteiner, Mathias Muther und Alexander Schütz.

Neu ist „Reif für die Liebe“, eine Dating-Show mit der Wienerin Petra (57) und Armin (60) aus Tirol. Start ist am 18. Februar 2026 auf ATV & JOYN, gedreht in einem Chalet in den Alpen.

Für Joko-und-Klaas-Fans wird 2026 dicht: Neue Staffeln von „Das Duell um die Geld“, „Joko & Klaas gegen ProSieben“, „Wer stiehlt mir die Show“ sowie „Experte für alles“ sind eingeplant. Auch „Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ kehrt zurück.

„Das große Backen“ und „The Taste“ gehen ebenfalls in neue Staffeln, inklusive Promi-Ausgabe mit Jeanette Biedermann und Jan Hofer.

„Germany’s Next Topmodel“ (deutsche Produktion) geht 2026 weiter und bleibt ein JOYN-Zugpferd.

Neue Showproduktionen:

„Ich durchschaue jeden!“ – Mentalist Timon Krause demonstriert Menschenkenntnis und Manipulation (deutsche Produktion).

„Staying Alive – Stars singen mit Legenden“ – KI-basierte Musikshow mit Doubles (deutsche Produktion).

„Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?“ – Frühjahr 2026.

Reality-Fortsetzungen umfassen „Promi Big Brother“ und „Die Villa der Versuchung“ mit Verona Pooth.

Mit „Kommissar Rex“ kehrt ab April 2026 eine österreichisch-deutsche Kultmarke zurück. Die sechsteilige Serie entsteht aktuell in Wien.

Auch Publikumslieblinge wie „The Masked Singer“, „The Voice of Germany“ und „The Voice Kids“ (alles deutsche Produktionen) bleiben im Programm.

Eigenproduktionen: Lokale Formate im Fokus

Local Originals und Reality

„Roadtrip Australia“ setzt die „Roadtrip Amerika“-Reihe fort: Alexander Kumptner, Frank Rosin und Ali Güngörmüş reisen im Campervan durchs Outback.

ATV stärkt seine Dauerbrenner weiter:

„Teenager werden Mütter“: 20. Staffel ab 5. Jänner 2026 .

. „Mein Gemeindebau“: 10. Staffel ab 9. Jänner 2026 .

. „Alles Liebe“: Neue Staffel ab 7. Jänner 2026.

Zudem werden „The Power“ (50 Folgen), „Dream Kitchen“, „Reality Backpackers“ und „The Race“ fortgesetzt.

Sport-Offensive

2026 bringt mehrere große Rechtepakete:

Basketball-EM und WM (ProSieben)

Eishockey-WM 2026 (ProSieben)

Handball-WM ab 2027 (ProSieben)

Deutsche Fußball-Bundesliga (PULS 4 & Sat.1; deutsche Produktion)

Dazu: US Open 2026 (exklusiv), UEFA Nations League und European League of Football live auf JOYN, PULS 4 und PULS 24.

Fiction, Serien und Kooperationen

„Zuagroast – Ein Gartenkrimi“ bleibt mit 11,6 Millionen Minuten Viewtime das erfolgreichste JOYN-Original. Die TV-Ausstrahlung folgt Anfang 2026 auf ServusTV, im zweiten Halbjahr dann auf ATV.

ATV zeigt im Dezember die komplette „Herr der Ringe“-Reihe, die „Harry Potter“-Filme sowie die Free-TV-Premiere von „Dear Santa – Teuflische Weihnachten“.

PULS 4 setzt auf Free-TV-Premieren von „RED ONE – Alarmstufe Weihnachten“, „Violent Night“ und „Edge of Tomorrow“.

Telenovelas und Dokutainment

„Die Landarztpraxis“, eines der Top-10-Formate 2025 auf JOYN, erhält 2026 240 neue Folgen täglich um 19:00 Uhr.

Sat.1 bringt ab Mitte November die neue deutsche Comedyserie „Frier & 50 – Am Ende meiner Tage“.

Strategische Stärke

Thomas Gruber, Co-CEO ProSiebenSat.1 PULS 4, verweist auf die strategische Breite des Angebots: ein starkes Programmspektrum, junge Zielgruppen auf JOYN und nationale Inhalte als USP im Wettbewerb mit internationalen Plattformen.

(PA/red)