15 Minuten Mann Stefan Raab täglich auf RTL

RTL bringt Stefan Raab zurück ins Abendprogramm. Am Montag, 15. September 2025, startet die neue „Stefan Raab Show“. Gesendet wird jeweils von Montag bis Freitag live um 20:15 Uhr – parallel im linearen Programm und auf RTL+. In der Startwoche dauert jede Ausgabe 15 Minuten. Produziert wird das Format von Raab Entertainment im Auftrag von RTL.

Veränderungen im RTL-Programm

Die Platzierung von Raabs Sendung wirkt sich unmittelbar auf die Programmstruktur aus. So verschiebt sich etwa die Ausstrahlung von „Wer wird Millionär?“ am Montagabend auf 20:30 Uhr. Auch „Das Sommerhaus der Stars“ rückt nach hinten. RTL setzt damit klar auf die Strahlkraft seines neuen Zugpferds.

Im offiziellen Trailer erklärt Stefan Raab selbstbewusst: „Ich bin hier jeden Abend der Woche am Start. Jeden verdammten Tag. Supergeil, oder?“ Die begleitenden Spots sind sowohl im RTL-Programm als auch online zu sehen.

Zusätzliche Einblicke in die Show gibt es auf den Social-Media-Kanälen @therealstefanraab und @diestefanraabshow.rtl. Damit will RTL die neue Sendung auch digital begleiten und Reichweite jenseits des linearen TV schaffen.



Mit der Rückkehr von Stefan Raab baut RTL die Zusammenarbeit mit dem Entertainer weiter aus. Zuletzt war er mit dem wöchentlichen Format „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ auf RTL+ zu sehen. Diese Sendung erhielt im Mai 2025 eine Pause.

