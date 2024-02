Porsche Media bringt e-tron zum Eistraum

In zentraler Lage am Wiener Eistraum implementierte Audi einen rund sechs mal fünf Meter großen Aufbau. Gemeinsam mit Porsche Media & Creative, Wien Marketing, The Terminal und Pansound realisiert, wirkt der Aufbau erst wie ein ganz normaler, großer Bildschirm. In Wahrheit aber versperren auf die Glasfront geklebte LED-Folien mit einer Durchlässigkeit von 80 Prozent Transparenz und gleichzeitig bis zu 5.000 cd/m² maximal abstrahlbarer Helligkeit den Blick auf den millimetergenau im Inneren positionierten, plasmablau lackierten Audi SQ8 Sportback e-tron. Dann scheint die Eisschicht langsam „aufzutauen“.

Ein sich bewegender Hintergrund und dynamische Einblendungen auf den transparenten Screens beschwören die Vision, der Audi SQ8 Sportback e-tron würde sich durch unterschiedliche Settings bewegen. Gleichzeitig werden diverse Fakten zum Auto eingeblendet.

Der technische Aufwand hinter der Lösung ist groß. Als Haupttechnologie hinter der „Virtual Production“, die die gezielte Veränderung von Lichtverhältnissen und Tageszeiten ermöglicht, kommt etwa die Unreal Engine zum Einsatz. Zudem setzt man für die Steuerung der drei Ebenen (transparente Screens, Auto und LED-Wall) mit dem Pixera Medienserversystem auf Hightech aus Österreich.

Die Schwierigkeit war allerdings, die Vordergrundelemente perfekt auf den Blickwinkel der Seher anzupassen und dabei nicht nur einen perfekten Winkel oder „Sweetspot“ zu generieren, wie das bei vielen Out-Of-Home Installationen der Fall ist. Stattdessen wollte man zumindest einen gewissen Betrachtungswinkel erarbeiten. Um dies zu perfektionieren, wurde die Bespielung direkt vor Ort an die tatsächlichen Dimensionen und Abstände angepasst.