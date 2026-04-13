„Poker-König“ Peter Zanoni gestorben

Der als „Poker-König“ bekannte Unternehmer Peter Zanoni ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Medienberichten zufolge zählte er zu den prägenden Figuren der Pokerszene im deutschsprachigen Raum.

Zanoni begann Ende der 1990er-Jahre damit, Pokerspiele anzubieten – zu einer Zeit, als diese rechtlich noch als Geschicklichkeitsspiel eingestuft wurden. Sein Geschäftsmodell war jedoch von Beginn an von juristischen Auseinandersetzungen begleitet.

Die Einführung der Glücksspielabgabe im Jahr 2011 lehnte er ab und bekämpfte sie vor Gericht. Nach dem Auslaufen seiner Lizenz im Jahr 2019 geriet sein Unternehmen zunehmend unter Druck. 2020 musste schließlich das Concord Card Casino Insolvenz anmelden – mit Steuerschulden in Höhe von rund 600 Millionen Euro.