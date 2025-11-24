Personalrochaden im ORF „Studio 2“-Team

Der ORF ordnet sein Vorabendprogramm neu: Wie der Sender gegenüber der APA bestätigt, wird Barbara Karlich ab Jänner Teil des Moderatorenteams von „Studio 2“. Die Talkerin, deren tägliche Sendung „Talk um 4“ (vormals „Die Barbara Karlich Show“) nach mehr als 25 Jahren ausgelaufen ist, verschwindet damit keineswegs aus dem Fernsehen. Seit Sonntag ist sie bereits im neuen Format „Barbara Karlich unterwegs“ zu sehen; nun folgt der nächste Schritt.

Neuer Name für das Vorabendmagazin

Karlich wird künftig gemeinsam mit Norbert Oberhauser und Verena Hartlieb durch „Studio 2“ führen. Welche konkreten Rollenverteilungen das neu formierte Team ab 2025 einnehmen wird, lässt der ORF vorerst offen. Klar ist jedoch: Verena Scheitz und Birgit Fenderl gehören künftig nicht mehr zum Moderatorentrio.

Am 7. Jänner soll Karlich erstmals das Magazin präsentieren – gleichzeitig wird ein neues Studio vorgestellt, das den Relaunch optisch untermauern soll.

ORF kündigt Details für Dienstag an

Der Sender verweist bezüglich weiterer organisatorischer Fragen – etwa zur künftigen Taktung der Moderation – auf Dienstag, an dem zusätzliche Informationen folgen sollen. Mit Karlichs Einstieg steht jedoch bereits fest, dass „Studio 2“ im kommenden Jahr mit einer spürbaren inhaltlichen und personellen Auffrischung in den Vorabend startet.

(APA/red)