Jetzt startet unsere Page

Ab sofort startet unsere neue Page:

NichtMitUnsAllen.at

Bei allem Respekt vor der Integrität der fleißigen und anständigen Mitarbeiter des Österreichischen Rundfunks:

Es ist schon dreist, wenn sich einer der absoluten Spitzenverdiener des ORF mit rund 250.000 Euro brutto und über 8.000 Euro brutto (monatlich!) aus Nebeneinkünften „fassungslos“ (so heißt es im Text von #NichtMitUns) darüber entrüstet, dass es in seinem Haus politische Besetzungen gibt.

Die haben da oben im Wolkenkuckucksberg den Bezug zur Realität längst verloren. Sie begreifen nicht, dass eine qualifizierte Mehrheit der Österreicher das, was dort abgeht, als „unerträglich“ empfinden.

Glauben die dort oben, wo die Luft immer dünner wird, allen Ernstes, dass ihnen jetzt plötzlich die Sympathien der Menschen und deren Herzen – aus Mitleid (?) – zufliegen werden?

Hier die harten Fakten zur ORF-Misere (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Die Gagen-Skandale der fetten Pfründe-Abkassierer.

Die Inzucht der sogenannten ORF-Stars.

Die fetten Nebeneinkünfte der Wichtigtuer.

Der alltägliche Missbrauch der vom ORF verliehenen Macht in den sozialen Medien. Samt Hasspostings namhafter Proponenten auf deren privaten (!) Accounts. Rücksichtslos gegen jene gerichtet, die ihnen zuwider sind. Persönlich oder politisch. Je nach Laune.

Die Vorherrschaft – weil man bis zum Hals auf Geld sitzt – auf diversen Kommunikationsfeldern. Zu Lasten aller anderen Austro-Medien.

Die täglich neu aufkommenden Skandale wie Sex-Affären, Belästigung, Mobbing etc.

Die ganzjährigen Schneeberichte von den Bergfexen.

Und – am schlimmsten – dass wir alle das mit der Zwangs-Haushaltsabgabe finanzieren. Müssen.

Dazu Polit-Eingriffe im Stiftungsrat und Interventionen im täglichen Geschäft.

Es wird Zeit für ein Schlankfunk-Begehren.

Deshalb starten wir gleichzeitig mit der Initiative der ORF-Mitarbeiter #NichtMitUns unsere Page: NichtMitUnsAllen.at – dem neuen Ventil für die Österreicher, die das, was sie beim ORF nervt, öffentlich machen wollen.

Weil‘s einfach reicht…

Diese Page ist der Vorläufer für unsere demnächst geplante Seite michnervt.at.

Wären wir beim ORF, dann würden wir leise und elegant unsere Jobs weitermachen.

Die Menschen da draußen haben Augenmaß und wissen genau zwischen Fleiß, Pfründen und Anmaßung zu unterscheiden. Dafür bedarf es keiner larmoyanten Jammer – Seite.

Denn nicht allein der höchstpersönliche Bereich von Roland Weißmann, sondern die Summe all dessen, was dort abgeht, hat den ORF in die größte Krise seiner Geschichte gestürzt.

Nutzen Sie bitte unsere neue Page #NichtMitUnsAllen.at

Ihr

Christian W. Mucha