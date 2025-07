ORF-Moderatorin wird Chefredakteurin

Claudia Schubert wird neue Chefredakteurin im ORF-Landesstudio Niederösterreich. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann folgte damit einem Vorschlag von Landesdirektor Alexander Hofer. Schubert, bislang stellvertretende Chefredakteurin und erfahrene Moderatorin, tritt die Funktion mit 10. Juli 2025 an.

Kompetente Moderatorin

Hofer lobt Schubert als „besonders erfahrene und hochkompetente Journalistin“, die sich etwa bei der jüngsten Hochwasser-Berichterstattung und der Gemeinderatswahl 2025 bewährt habe. Weißmann betont Schuberts „hohe Professionalität und unabhängigen Qualitätsjournalismus“ – als erst zweite Frau in einer Chefredakteursposition eines ORF-Landesstudios.

Claudia Schubert sieht den ORF Niederösterreich als „medialen Nahversorger mit Ohr in den Regionen“ und will das multimediale Angebot weiterentwickeln.

Aus der Wirtschaft kommend

Die gebürtige Niederösterreicherin studierte Handelswissenschaft an der WU Wien, arbeitete zunächst in der Wirtschaft und wechselte 2007 zum ORF NÖ. Seit 2012 steht sie regelmäßig für „NÖ heute“ vor der Kamera, ab 2022 war sie stellvertretende Chefredakteurin. Auch in Formaten wie „9 Plätze – 9 Schätze“ oder als politische Interviewerin machte sie sich einen Namen. 2017 wurde sie zur „Lokaljournalistin des Jahres“ (NÖ) gekürt. Seit November 2024 leitete sie das Team interimistisch.

