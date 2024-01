ORF-Content nachgefragt

Insgesamt betrifft dies 2.192 Produkte, die in 682 Deals lizenziert wurden, resümiert man bei ORF-Enterprise das Jahr. Die betrifft in erster Linie die Universum– und Universum History-Produktionen, die sich bereits seit Jahrzehnten großer Beliebtheit erfreuen. In letzter Zeit werden aber auch die Fiction-Produktionen immer stärker nachgefragt. So ist man mit Soko Linz, Soko Kitzbühel, Schnell ermittelt oder österreichischen Tatort-Folgen bereits auf der ganzen Welt präsent.

„Die aufwendig produzierten ORF-Originals treffen den Geschmack des internationalen Publikums. Fiktionale Inhalte haben sich neben den ORF-Universum-Dokumentationen zu einer weiteren wichtigen Säule in unserem Portfolio entwickelt. Die erfolgreiche Lizenzierung dient als internationale Auslage für den Produktions- und Medienstandort Österreich und ebnet den Weg für neue Koproduktionen mit internationalen Partnerinnen und Partnern“, so Armin Luttenberger, Leiter von Content Sales International bei der ORF-Enterprise.