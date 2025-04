ORF-AWARDS werfen Scheinwerferlicht auf Teamplayer

Wenn die ORF-Enterprise zu den ORF-AWARDS ruft, dann sind starke Teams gefragt. Als einziger Award der gesamten Kommunikationsbranche wird das herausragende Zusammenspiel von Auftraggebern, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen für herausragende Werbeerfolge in den reichweitenstarken ORF-Medien prämiert. Mit der kompletten Neuausrichtung im letzten Jahr gehen die begehrten Auszeichnungen den Weg in die digitale Zukunft des ORF und spiegeln die digitale Transformation im Medienkonzern wider.

Bewegtbildwerbung – zu sehen im Live-TV des ORF, auf der neuen Streamingplattform ORF ON oder im ORF.at-Network – wird in der neuen Kategorie „GESEHEN“ vor den Vorhang gebeten. Unüberhörbare Werbeerfolge in den nationalen Radiosendern Hitradio Ö3 und FM4, die auch auf ORF SOUND zu hören sind, haben in der Kategorie „GEHÖRT“ ihren großen Auftritt. Displaywerbung, die im größten Nachrichtennetzwerk des Landes die Blicke der Konsumenten auf sich zieht, wird in der Kategorie „GEKLICKT“ auf das Podest der großen Showbühne gehoben.

„Fantastische Werbeerfolge in den ORF-Medien sind das Resultat von herausragender Teamarbeit. Die ORF-Enterprise bietet das reichweitenstarke, vertrauenswürdige und qualitativ hochwertige öffentlich-rechtliche Umfeld für alle. Auftraggeberinnen und Auftraggeber, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen erreichen darin die Menschen in ganz Österreich und sorgen für Aufmerksamkeit und Wahrnehmung, die das Business fördern. Mit den ORF-AWARDS verneigt sich die Kommunikationsbranche vor Teamplayerinnen und -playern, die im Umfeld des ‚ORF für alle‘ beispielgebende Kampagnen realisieren“, sagt ORF-Enterprise-CEO Oliver Böhm.

Reichweiten für Gewinner

Die Strahlkraft der ORF-Medien für Werbetreibende belegen aktuelle Zahlen: 95 Prozent der Österreicher, das sind 7,3 Millionen Menschen, nutzen zumindest ein öffentlich-rechtliches Medienangebot pro Monat. Täglich erreicht der ORF 3,6 Millionen Menschen im Fernsehen, 4,5 Millionen Hörer und 1,4 Millionen User im ORF.at-Network. Rund sieben Millionen Fans und Follower zählt der ORF in den sozialen Netzwerken. Auch die aktuellen Werte überzeugen und unterstreichen die Wirkungskraft von Bewegtbildwerbung im ORF: Auf den vier Programmsäulen Entertainment, Information, Kultur und Sport erreicht das ORF-Fernsehen im März 2025 36,2 Prozent Marktanteil. Mit 12,6 Prozent Markanteil feiert ORF 1 in der Zielgruppe 12+ den besten März-Wert seit 2017. ORF 2 kommt mit 20,9 Prozent Marktanteil auf den Topwert seit 2015 (mit Ausnahme der Corona-Jahre 2020 bis 2022).

Besonders hervorzuheben sind die starken Werte im Streaming auf ORF ON und im ORF.at-Network, die einen neuen März-Höhepunkt erreichen. Die Live-Streams und Videos-on-Demand verzeichneten in Österreich insgesamt 17,2 Millionen Nettoviews und 108 Millionen Bruttoviews sowie ein Gesamtnutzungsvolumen von 500 Millionen Minuten.

Jetzt einreichen und im Team große Werbeerfolge feiern

Noch bis 9. Mai 2025 können beispielgebende Teams aus Auftraggebern, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen ihre Werbeerfolge bei der ORF-Enterprise auf enterprise.ORF.at einreichen und damit den ersten Schritt zum gemeinsamen Auftritt bei der großen Award Show nehmen. Zugelassen sind Arbeiten, die zwischen 1. März 2024 und 28. Februar 2025 für exzellente Werbeerfolge in den Qualitätsmedien des ORF gesorgt haben.

Die Einreichungen werden in einem mehrstufigen Verfahren von einer hochkarätig besetzten Expertenjury beurteilt, die sich aus Repräsentanten von Auftraggebern, Kreativ- und Mediaagenturen sowie Produktionsfirmen zusammensetzt.

„Die ORF-AWARDS in den neuen Kategorien ‚GESEHEN‘, ‚GEHÖRT‘ und ‚GEKLICKT‘ sind so progressiv wie nie zuvor. Bei der großen Awardshow zeichnet die ORF-Enterprise Teams aus, die gemeinsam Mut und Vision beweisen und damit die ganze Branche inspirieren und positive Akzente für den Kommunikations- und Medienstandort setzen“, ruft Böhm zur Einreichung auf.

Bezahlte Werbung