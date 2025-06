DES PICKT: Plakatausstellung im Europark Salzburg

Das Plakat als Medium steht im Rampenlicht: Mit einer eindrucksvollen Ausstellung am Theaterplatz des Europark Salzburg und der feierlichen Verleihung der Progress Out of Home Trophy 2024 wurde das Kultformat gebührend gefeiert. Initiiert wurde das Projekt von SES Spar European Shopping Centers in Zusammenarbeit mit Progress Werbung. Konzeptionist und Kurator ist Christian Steinwender (studiosteinwender).

Bühne für ein klassisches Medium

Plakate haben Geschichte geschrieben – und tun es bis heute. Ihre Wandlungsfähigkeit vom Kulturträger bis zur digitalen Infoquelle ist einzigartig. Die Ausstellung „DES PICKT“ präsentiert vom 2. bis 28. Juni 2025 auf dem Theaterplatz des Europarks Highlights aus 170 Jahren Plakatgeschichte. Historische Sujets, Filmplakate, Tourismusmotive und Produktsujets entfalten sich auf klassischen Litfaßsäulen und überdimensionalen Plakatständern.

Shoppingcenter als moderne Marktplätze bieten dabei die perfekte Kulisse. „Das Plakat – egal ob analog oder digital – war und ist für unsere Besucherinnen und Besucher ein wichtiges Medium“, betont Christoph Andexlinger, CEO von SES und Geschäftsführer des Europark Salzburg.

Eine Ausstellung mit Tiefe

Kurator Christian Steinwender orientierte sich beim Ausstellungsdesign an der Sprache überdimensionaler Plakatflächen und mobilen Werbeträgern. Spielerische Elemente wie Mobiles sorgen im Innenraum für Leichtigkeit. Dominik Sobota (Geschäftsführer Progress Werbung) und David Nowotny (Prokurist) ergänzen: „Plakate gelten als vertrauenswürdige Informationsquelle – sie gehören zum Stadtleben und bewegen Menschen.“

Workshops vor Ort laden Besucher:innen ein, selbst kreativ zu werden – vom Entwurf bis zur Umsetzung eines eigenen Plakats.

Die Progress Out of Home Trophy 2024: Das sind die Sieger:innen

Im Rahmen der Eröffnung wurden die besten Out-of-Home-Kampagnen in sechs Kategorien ausgezeichnet. Die Gewinner:innen wurden via Publikumsvoting gewählt – und vor Ort auf der Bühne geehrt. Hier die Erstplatzierten:

City Light

1. Platz: SALZBURG AG

Digital Out Of Home

1. Platz: Salzburg Linien

Analoge Großfläche

1. Platz: Volksbank Salzburg eG

Innovative & Ambient Media

1. Platz: FC Red Bull Salzburg GmbH

Transport Media

1. Platz: DADAT Bank

Ein Medium mit Zukunft

„Das Plakat ist ein Sympathieträger“, resümiert Progress-Geschäftsführer Dominik Sobota. „Es spricht an, regt auf, macht aufmerksam – und genau das zeigen Ausstellung und Awards auf beeindruckende Weise.“ Mit „DES PICKT“ wird das Plakat als zeitloses Medium gefeiert – informativ, emotional und wirkungsvoll.

