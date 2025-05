Wie oft wechseln die Oberösterreicher:innen ihre Bettwäsche? Wer lügt häufiger – Männer oder Frauen? Und wie viele fahren regelmäßig ohne Ticket mit den Öffis? Antworten auf solche Fragen liefern ab 5. Mai die Ergebnisse einer landesweiten Umfrage von ORF Radio Oberösterreich. Unter dem Titel „So lacht, lebt, liebt Oberösterreich“ hat das Landesstudio erstmals das persönliche Lebensgefühl der Bevölkerung wissenschaftlich erfassen lassen – humorvoll, ehrlich und mit einem Augenzwinkern.

Ein Bundesland im Selbstporträt

Insgesamt 1.000 Personen ab 16 Jahren wurden im Rahmen einer repräsentativen Befragung zu Themen interviewt, wie sie in klassischen Statistiken kaum vorkommen: Treue, Hygienegewohnheiten, Vorlieben, Jugendsünden, Scham. Laut ORF Oberösterreich handelt es sich dabei um die bisher umfassendste Alltagsumfrage in Oberösterreich – mit dem Ziel, das Lebensgefühl im Land greifbar zu machen.

Die Aktion ist bewusst niederschwellig und unterhaltsam angelegt. Landesdirektor Klaus Obereder erklärt: „Eine solche breit angelegte Befragung zu diesen Themen hat es in Oberösterreich noch nie gegeben. Die Ergebnisse werden garantiert für viel Gesprächsstoff sorgen – sei es in Familien, an Stammtischen oder am Arbeitsplatz.“

Persönlich, pointiert – und manchmal pikant

Schon die ersten Fragestellungen zeigen, dass es dem Team von ORF Radio Oberösterreich nicht um trockene Zahlen geht, sondern um Einblicke ins echte Leben:

Jede/r Vierte ist heimlich verliebt – doch in wen?

Jede/r Zweite fährt zumindest gelegentlich schwarz – aber wo am häufigsten?

Fünf von zehn Oberösterreicher:innen nehmen das Handy mit aufs WC – eher Männer oder eher Frauen?

Daneben wird etwa auch abgefragt, welches Bundesland die Oberösterreicher am wenigsten mögen, welches Viertel im Land als das sympathischste gilt und wie viele ihre Chefin oder ihren Chef „wirklich leiden können“. Ein eigens entwickeltes Fragenset sorgt dafür, dass die Ergebnisse sowohl unterhaltsam als auch belastbar sind – zwischen Statistik und Stammtischwahrheit.

Ab 5. Mai: Täglich ein neuer Einblick

Die Ergebnisse werden ab 5. Mai täglich ab 6 Uhr im Programm von ORF Radio Oberösterreich ausgestrahlt. Pro Tag wird eine der 25 Fragen samt Auswertung und Hintergrund präsentiert. Ergänzend dazu bietet das Landesstudio über seine Onlinekanäle und Social-Media-Plattformen begleitende Inhalte – etwa Umfragen, Kommentare oder Meinungen der Hörer:innen.

Zwischen Erkenntnis und Unterhaltung

Dass sich ein öffentlich-rechtlicher Sender auf diese Weise mit dem Alltagsleben der Bevölkerung auseinandersetzt, ist nicht selbstverständlich und zeigt, wie sich klassisches Radio im digitalen Zeitalter neu positionieren kann: informativ, zugänglich, lebensnah. Die Themenauswahl zeigt zudem, dass der „ORF für alle“ tatsächlich überall präsent ist und sich auch vor unbequemen Wahrheiten nicht verschließt – dort, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, mit all seinen Stärken und Schwächen.

Mit der Umfrageaktion will ORF Radio Oberösterreich nicht nur unterhalten, sondern auch zur Selbstreflexion im Bundesland anregen. Wie sehr sich die Menschen im Land in den Ergebnissen wiedererkennen, wird sich ab 5. Mai zeigen – Gesprächsstoff dürfte jedenfalls reichlich vorhanden sein.

Hinweis: Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Einschaltung in Kooperation mit ORF Oberösterreich.