Espresso für Ihre Kampagne

Stellen Sie sich vor, Ihre Kampagne wäre ein Kaffeehausbesuch.

Print ist der duftende, starke Kaffee am Morgen. Vertraut. Belebend.

Und Digital? Der Espresso-Martini am Abend – stilvoll, mit Kick und sofortiger Wirkung. In Kombination wird daraus ein fokussierter Wirkungsbooster für Ihre Kampagne. Genau das macht unsere crossmedialen Werbelösungen so stark.

Ihre Botschaft beginnt in der “Krone“-Printausgabe – Österreichs auflagenstärkster Tageszeitung – und entfaltet digital ihr volles Potenzial: auf krone.at, in der App, im ePaper und in unseren beliebten „Krone“-Newslettern. Print wirkt. Digital verstärkt. Und gemeinsam? Erzielen sie maximale Wirkung. Wussten Sie, dass sich über diese Kanäle täglich 2.196.000 Österreicher:innen in der „Krone“ informieren? Das macht uns zur Nummer 1* am österreichischen Medienmarkt.

Entdecken Sie jetzt Ihre Vorteile digitaler Verstärkung:

Mehr Sichtbarkeit – die Printreichweite wird durch digitale Nutzung deutlich verstärkt (+ 26 %!)

– die Printreichweite wird durch digitale Nutzung deutlich verstärkt (+ 26 %!) Zusätzliches Zielgruppenpotenzial – 436.000 zusätzliche “Krone”-Leser:innen durch Digital-only-User:innen

– 436.000 zusätzliche “Krone”-Leser:innen durch Digital-only-User:innen Höhere Relevanz – durch eine gezielte regionale Ansprache

– durch eine gezielte regionale Ansprache Messbare Ergebnisse – dank detaillierter Reportings

– dank detaillierter Reportings Einfache Steuerung – Ihre Kampagne lässt sich flexibel anpassen

Was für Sie zählt: Reichweite, Relevanz, Resonanz.

Was wir liefern: Crossmediale Pakete für jedes Budget – regional wie national.

Und das Beste: Sie bekommen alles aus einer Hand.

KRONE for Business. Wo aus Werbung Wirkung wird.

Regional. National. Überall.

Der Kaffee ist heiß, die Kampagne startklar.

Lassen Sie uns die perfekte Mischung für Sie zusammenstellen – wecken Sie Ihr Werbepotenzial mit extra Reichweite. Jetzt anfragen!

* Quellen: MA 2024, Basis national CMR+, *Tageszeitungen Print/Online/Newsletter, Schwankungsbreite +/- 0,7 %, Onlinereichweiten justiert an der ÖWA

Bezahlte Werbung