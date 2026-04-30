ORF-3-Chef geht gegen Offenlegung vor

Der Geschäftsführer von ORF 3, Peter Schöber, hat rechtliche Schritte eingeleitet, um zu verhindern, dass Mitglieder des ORF-Stiftungsrats Einblick in einen internen Compliance-Bericht erhalten. Laut einem Schreiben der ORF-Generaldirektion erfolgt dies mittels Klage und Antrag auf eine einstweilige Verfügung. Sollte diese bewilligt werden, könnte die Weitergabe des Berichts vorerst untersagt werden.

Hintergrund sind Vorwürfe gegen Schöber, darunter unangemessenes Führungsverhalten, Mobbing sowie mögliche Einflussnahme auf redaktionelle Inhalte. Eine interne Untersuchung hatte bereits zuvor problematische Aspekte festgestellt, Konsequenzen blieben jedoch auf Einschränkungen seiner Befugnisse und verpflichtende Schulungen beschränkt.

Der ORF-Stiftungsrat hatte kürzlich mehrheitlich beschlossen, Einsicht in mehrere Compliance- und Untersuchungsberichte zu verlangen, darunter auch jenen zu Schöber. Ob dieser Zugang tatsächlich gewährt wird, hängt nun vom Ausgang des rechtlichen Verfahrens ab.

Red.