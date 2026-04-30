Neue Regeln für digitale Sichtbarkeit

Die Mechanismen digitaler Sichtbarkeit befinden sich im Wandel. Neben klassischen Suchmaschinen wie Google, die Inhalte weiterhin über Rankings ordnen, gewinnen KI-basierte Systeme zunehmend an Bedeutung. Diese liefern direkte Antworten, ohne dass Nutzer zwingend auf Webseiten klicken müssen.

Für Unternehmen bedeutet das einen grundlegenden Strategiewechsel: Nicht mehr nur die Platzierung in Suchergebnissen entscheidet über Reichweite, sondern auch die Frage, ob Inhalte in KI-generierten Antworten überhaupt berücksichtigt werden. Damit rücken Vertrauen, Quellenqualität und externe Signale stärker in den Mittelpunkt der digitalen Strategie.

Im Marketing stellt sich dadurch die Frage, wie Inhalte künftig aufgebaut, priorisiert und budgetiert werden müssen, um in dieser neuen Form der Sichtbarkeit relevant zu bleiben. Der Wandel betrifft sowohl Strategie als auch operative Maßnahmen im Online-Marketing und SEO-Bereich.

ApA/Red.