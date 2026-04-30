ORF-Generaldirektion neu ausgeschrieben

Der Österreichische Rundfunk hat die Position der Generaldirektorin bzw. des Generaldirektors für die Funktionsperiode 2027 bis 2031 offiziell ausgeschrieben. Bewerbungen sind bis zum 28. Mai möglich, die Entscheidung soll im Juni durch den Stiftungsrat fallen.

Gesucht wird eine Persönlichkeit mit umfassender Führungserfahrung, wirtschaftlichem Know-how und ausgeprägter Digitalkompetenz. Neben einem einschlägigen Hochschulabschluss werden auch strategische Fähigkeiten, Kenntnisse des Medienmarkts sowie soziale und kommunikative Stärke erwartet. Besonderer Wert wird auf Integrität, Unabhängigkeit und die Identifikation mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag gelegt.

Vor der Bestellung ist ein Hearing vorgesehen, bei dem Kandidatinnen und Kandidaten ihre Qualifikation darlegen müssen. Eine Nominierung durch ein Mitglied des Stiftungsrats ist Voraussetzung für die Teilnahme.

Ob die derzeitige Generaldirektorin erneut kandidiert, ist offen. In Medienkreisen werden bereits mehrere mögliche Bewerber gehandelt, offizielle Zusagen gibt es jedoch bislang kaum.

Red.