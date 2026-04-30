Meta erhöht KI-Investitionen deutlich

Der Facebook-Konzern Meta plant, seine Investitionen in Künstliche Intelligenz weiter auszubauen und hebt die Ausgabenspanne für 2026 auf 125 bis 145 Milliarden Dollar an. Damit erhöht das Unternehmen seine bisherigen Planungen erneut deutlich, insbesondere für den Ausbau von Rechenzentren.

Finanziert wird dieser Kurs vor allem durch ein weiterhin stark wachsendes Werbegeschäft. Im jüngsten Quartal legte der Umsatz deutlich zu, ebenso der Gewinn, der auch von steuerlichen Effekten profitierte.

Trotz der positiven Geschäftszahlen reagierten Anleger skeptisch: Die Aktie verlor nachbörslich rund sechs Prozent. Hintergrund sind unter anderem die hohen Investitionen und das Risiko, Überkapazitäten bei der Infrastruktur aufzubauen.

Auch bei den Nutzerzahlen gab es eine leichte Entwicklung nach unten. Meta führt dies vor allem auf Einschränkungen in einzelnen Märkten zurück. Insgesamt bleibt der Konzern mit seinen Plattformen weiterhin einer der größten Anbieter im digitalen Bereich und verfolgt ambitionierte Ziele im Wettbewerb um Künstliche Intelligenz.

APA/Red.