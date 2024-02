OPERNB-ALL-STARS: René Wastler, Nathalie Martens

ExtraDienst: Was planen Sie für die Berichterstattung am Opernball?

René Wastler: Es wird ein großes Special in Print und Online geben. Auf unserem Fernsehsender oe24tv wird der Opernball natürlich ebenso entsprechend gefeatured.

ExtraDienst: Frau Martens, was wird denn Ihre Aufgabe am Opernball sein?

Nathalie Martens: Ich werde wie jedes Jahr durch den allgemeinen Ballbereich flanieren und an den geschlossenen Türen zu den Logen anklopfen, um mir Zugang zu verschaffen. Denn nur dort bekommt man auch den Balltratsch mit. Außerdem werde ich nach modischen Highlights und Fauxpas Ausschau halten.

ED: Wird es auch Live-Berichterstattung geben?

Wastler: Wir sind mit oe24 TV live am Red Carpet und in der Oper. Online wird minutenaktuell vom Ball berichtet. Und natürlich gibt’s in der Zeitung die Vorberichterstattung und auch noch ein paar Tage danach.

Martens: Es wird auch rund um die Uhr einen Live-Ticker geben. Schließlich gibt es rund um den Opernball viele Termine.

Nathalie Martens mit dem deutschen Ex-Kanzler Gerhard Schröder ©Moni Fellner

ED: Wie bereiten Sie sich auf die Berichterstattung vor?

Wastler: Viel recherchieren, viel nachlesen, seine Kontakte nutzen, um zum Beispiel die Bilder von Roben vorab zu bekommen. Zu schauen, wer sitzt in welcher Loge, damit man sich am Ball leichter orientieren kann. Und weiß, wo man welche Leute findet.

Martens: Vorbereiten kann man sich in dem Sinne nicht. Aber natürlich weiß ich, wo die Gäste sitzen werden und wo ich anklopfen kann. Man kennt auch schon gewisse Designer und weiß, was die Promi-Damen tragen werden. Den Rest lässt man auf sich zukommen.

ED: Mit wie vielen Mitarbeitern wollen Sie vor Ort sein?

Wastler: Wir sind mit acht Mitarbeitern vor Ort, davon sind die Hälfte vom Fernsehen und die andere Hälfte für Print und online im Einsatz.

ED: Wie koordinieren Sie sich?

Martens: Wir hatten gerade die Opernballbesprechung. Da wurden die Rollen verteilt. Auf dem Ball ist das jedes Jahr genau geregelt. Einer hält vor Lugners Loge „Wache“, der andere ist ständig in Bewegung.

ED: Was darf man bei der Opernball-Berichterstattung nicht falsch machen?

Wastler: Das Schlimmste, was man machen kann, ist, Namen falsch zu schreiben oder Leute falsch in der Zeitung zu haben. Gerade beim Opernball sind die Prominenten – egal ob aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Society – extrem heikel.

ED: Gibt’s Fettnäpfchen, in die man auf keinen Fall treten sollte?

Wastler: Es gibt so viele Fettnäpfchen (lacht). Es gilt natürlich, gewisse Regeln am Opernball zu beachten. Man muss eine gewisse Distanz wahren zu den Leuten, man darf nicht in Logen hineinplatzen, nur weil man jetzt weiß: Die und die Personen sind drinnen. Das passiert grade deutschen Kollegen oft. Die nehmen sich kein Blatt vor den Mund, spazieren einfach in Logen rein. Das wird als grober Fauxpas angesehen. Wenn man in eine Loge eingeladen wird, dann kann man die Leute besuchen, aber nicht einfach irgendwo reinplatzen.

Martens mit Elle Macpherson ©Moni Fellner

ED: Was machen Sie, wenn Ihnen etwas passiert? Etwa der Name des Gegenübers stressbedingt entfällt?

Martens: Ich habe das Glück, dass das im Print nicht zu sehen sein wird. Das wäre aber dennoch eine unangenehme Situation. Ich denke, ich bin nach jahrelanger Erfahrung gut genug vorbereitet. Wenn man unsicher ist bezüglich des Namens, kann man immer noch Kollegen konsultieren.

ED: Welche Stars hätten Sie denn gerne unbedingt vorm Mikro bzw. vor der Linse?

Wastler: Natürlich Priscilla Presley. Sie wird DER Star des Opernballs sein. Dazu werden sicher noch ein paar Überraschungsgäste kommen, vielleicht auch international. Vor die Linse möchte ich jedenfalls alle bekommen. Egal, ob das jetzt Priscilla Presley ist oder heimische Stars. Egal, ob das Politiker sind, Wirtschaftsbosse oder Menschen aus Kunst und Kultur. Am Opernball wird nicht gewertet. Wer auch immer einem vors Mikrofon läuft, ist ein willkommener Gesprächspartner.

ED: Wenn Sie sagen Überraschungsgäste: Haben Sie da irgendwelche Vermutungen?

Wastler: Nein, leider nicht. Ich weiß, es wird einen Überraschungsgast geben. Aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und mehr darf ich zu dem Zeitpunkt leider auch noch nicht sagen.

ED: Oft werden am Opernball immer wieder dieselben Fragen gestellt. Welche Fragen wollen Sie den Gästen stellen?

Wastler: Das ist von Gast zu Gast verschieden. Wenn es eine Premiere und die Person ist zum ersten Mal am Opernball, fragt man zu Beginn des Abends: „Wie stellen Sie sich‘s vor?“ Wenn man die Leute am späteren Abend nochmal trifft, kann man fragen, ob die Erwartungen erfüllt wurden usw. Wenn Promis mit neuer Begleitung kommen, gibt’s natürlich die Geschichte: Wer ist die Begleitung? Eine neue Liebe, Freundin? Also klassischer Society-Journalismus. Ob Sie jetzt Tanzen werden oder nicht – diese Frage stell ich an dem Abend genau einer Person, und das ist Richard Lugner. Weil das ist sein Standard, mit seinem Stargast kurz danach auf der Tanzfläche zu sein. Manche wollen aber nicht tanzen. Bei Richard Lugner ist die Frage gerechtfertigt.

Wastler mit Adele Neuhauser ©privat

Kurzporträt René Wastler:

Geboren am: 4.8.1970

Geboren in: Wien

Sternzeichen: Löwe, Aszendent Löwe

Familienstand: Verheiratet

Die wichtigsten Stationen des beruflichen Werdegangs: 20 Jahre in der Musikindustrie als PR- und Marketingmanager, dann selbstständig mit einer Werbeagentur, von dort zu Dominic Heinzl, zu Chili, seit mittlerweile knapp elf Jahren bei der Mediengruppe Österreich für die Tageszeitungen und inzwischen auch für Online verantwortlich

Ihre beste Eigenschaft: Goschert, wenn man das so sagen kann (lacht)

Ihre schlechteste Eigenschaft: Das Gleiche

Wenn Sie alle Opernballgäste und Ihre Zuschauer in einem Raum versammeln könnten und Ihnen einen einzigen Satz über Ihre Arbeit sagen könnten – welche Botschaft würden Sie ihnen mitgeben wollen: „Ich liebe es.“

Kurzporträt Nathalie Martens:

Geboren am: 3.5. 1989

Geboren in: Wien

Sternzeichen: Stier

Familienstand: ledig

Die wichtigsten Karriere-Stationen: News 2013-2016, danach Mediengruppe Österreich

Ihre beste Eigenschaft: Neugierde und Einfühlvermögen

Ihre schlechteste Eigenschaft: chaotisch