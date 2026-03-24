OpenAI sieht Abhängigkeit von Microsoft als Risiko

Das Unternehmen OpenAI hat seine enge Zusammenarbeit mit Microsoft als mögliches Geschäftsrisiko eingestuft. In einem Finanzdokument für potenzielle Investoren wird darauf hingewiesen, dass Microsoft einen wesentlichen Teil der Finanzierung sowie der benötigten Rechenkapazitäten bereitstellt.

Sollte sich diese Partnerschaft verändern oder sogar enden, könnte das erhebliche Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung von OpenAI haben. Trotz dieser Einschätzung betonte ein Unternehmenssprecher, dass Microsoft weiterhin ein wichtiger und langfristiger Partner für das Unternehmen bleibe.

APA/Red.