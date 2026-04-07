Online-Kurs für Eltern zur Medienkompetenz

Das Forum Mobilkommunikation (FMK) startet gemeinsam mit der Content Pool einen neuen Online-Kurs für Eltern. Unter dem Titel „Social Media Guide für Eltern – Kinder sicher durchs Netz begleiten“ soll ab Mai praxisnahes Wissen zur digitalen Mediennutzung vermittelt werden.

Im Fokus steht die Erkenntnis, dass Verbote allein nicht ausreichen, um Kinder im Umgang mit sozialen Medien zu schützen. Stattdessen sollen Eltern lernen, ihre Kinder aktiv zu begleiten und deren Medienkompetenz zu stärken.

Der Kurs vermittelt grundlegendes Verständnis über digitale Plattformen, etwa zu Algorithmen, Feeds oder Chatbots, sowie zu dahinterliegenden Mechanismen und Geschäftsmodellen. Auch Themen wie Künstliche Intelligenz, Cybermobbing und Fake News werden behandelt.

Ziel ist es, Eltern konkrete Hilfestellungen für den Alltag zu geben – beispielsweise durch gemeinsame Regeln zur Mediennutzung oder einen bewussteren Umgang mit digitalen Inhalten. Gleichzeitig sollen Eltern ihr eigenes Verhalten im Netz reflektieren, da sie eine wichtige Vorbildfunktion einnehmen.

Das Angebot ergänzt bestehende Bildungsinitiativen des FMK, darunter Programme wie der „Handyführerschein“ für Schüler:innen und spezielle Kurse für Pädagog:innen.

APA/Red.