SpaceX-Börsengang sorgt für Aufsehen

Der Börsengang des Raumfahrtunternehmens SpaceX sorgt weltweit für Aufmerksamkeit. Obwohl das Unternehmen im vergangenen Jahr weniger als 19 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielte und weiterhin Verluste schreibt, wird zum Marktstart eine Bewertung von rund 1,8 Billionen Dollar angestrebt. Damit wäre es der größte Börsengang der Geschichte. Aufgrund der starken Nachfrage von Investoren könnte der Unternehmenswert nach Handelsbeginn sogar weiter steigen.

SpaceX wurde 2002 von Elon Musk gegründet und hat sich mit wiederverwendbaren Raketen zu einem der wichtigsten Akteure der Raumfahrt entwickelt. Durch deutlich niedrigere Startkosten spielt das Unternehmen heute eine zentrale Rolle für die US-Raumfahrt sowie militärische Missionen.

Der wichtigste Umsatzbringer ist inzwischen der Satelliteninternet-Dienst Starlink. Dieser erwirtschaftete zuletzt rund elf Milliarden Dollar und versorgt mithilfe von tausenden Satelliten weltweit Millionen Kunden mit Internetzugang. Künftig soll die Technologie verstärkt eine direkte Verbindung von Smartphones mit dem Satellitennetz ermöglichen und damit auch Regionen ohne Mobilfunkabdeckung erschließen.

Die hohe Bewertung begründet SpaceX mit den erwarteten Wachstumschancen in den Bereichen Satellitenkommunikation und Künstliche Intelligenz. Durch die Integration der KI-Firma xAI will das Unternehmen zusätzlich vom boomenden Markt für KI-Anwendungen profitieren. Geplant sind unter anderem Rechenzentren im Weltraum, deren technische Umsetzbarkeit allerdings noch nicht bewiesen ist.

Eine besondere Rolle spielt dabei Firmengründer Elon Musk. Anders als bei vielen klassischen Börsengängen richtet sich SpaceX gezielt auch an Privatanleger. Ein vergleichsweise großer Teil der Aktien soll für diese Investorengruppe reserviert werden. Gleichzeitig behält Musk durch spezielle Stimmrechtsstrukturen weiterhin die Kontrolle über das Unternehmen.

Zusätzlichen Rückenwind für die Aktie könnte die rasche Aufnahme in wichtige Börsenindizes bringen. Dadurch wären zahlreiche Fonds verpflichtet, SpaceX-Aktien zu kaufen. Ob die ambitionierte Bewertung langfristig gerechtfertigt ist, wird jedoch maßgeblich davon abhängen, ob das Unternehmen seine Wachstums- und Technologieziele tatsächlich erreichen kann.

APA/Red.