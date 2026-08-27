Oliver Böhm übernimmt Sales bei oe24

Oliver Böhm wechselt zur oe24 Media Group. Mit 1. September wird er Chief Commercial Officer (CCO) und Geschäftsführer Sales für die Bereiche TV und Radio. Er übernimmt damit die Vermarktung der elektronischen Angebote des Medienunternehmens.

Zuständig für TV, Radio und Streaming

Böhm soll die Vermarktung von TV, Radio und Streaming künftig gemeinsam steuern. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Betreuung der Agenturen für die gesamte oe24 Media Group. Dazu kommen externe Vermarktungspartnerschaften. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau des crossmedialen Angebots. Die einzelnen Medienkanäle sollen bei der Vermarktung stärker miteinander verbunden werden.

Böhm war 13 Jahre bei der ORF-Enterprise

Böhm bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus der österreichischen Medien- und Werbebranche mit. Seit 2013 war er Geschäftsführer der ORF-Enterprise. Dort verantwortete er den Werbeumsatz der ORF-Medien, der mehr als 200 Millionen Euro beträgt. Vor seiner Zeit beim ORF war Böhm Geschäftsführer bei 88.6 und Radio Energy.

Lange Verbindung zur Familie Fellner

Der neue oe24-Manager kennt die Medien der Familie Fellner seit seinen Anfängen in der Branche. Als Jugendlicher las er den Rennbahn-Express. Nach der Matura arbeitete er als Inseratenverkäufer beim Magazin Wiener, das von den Fellners gegründet wurde. Auch später traf Böhm immer wieder auf die Unternehmen der Familie. Beim Start des Privatradios 1998 war er Geschäftsführer von Radio Energy. Die Antenne Wien war damals ein Konkurrent im Radiogeschäft. Während seiner Zeit bei der ORF-Enterprise verfolgte Böhm auch den Start von oe24.TV.

Fellner: „Turbo für unseren Wachstumskurs“

oe24-CEO Niki Fellner begrüßt den Wechsel. Er bezeichnet Böhm als erfahrenen Sales-Manager und sieht in seiner Verpflichtung einen weiteren Impuls für den Wachstumskurs der Mediengruppe. Als Ziel nennt Fellner, oe24 zum führenden digitalen Medienhaus Österreichs auszubauen. Böhm selbst spricht von einem besonderen Schritt nach fast 35 Jahren in der Medienbranche. Die Medien der Familie Fellner hätten ihn über viele Jahre begleitet. Jetzt wolle er gemeinsam mit Niki Fellner und dem oe24-Team die Position des Unternehmens am österreichischen Werbe- und Medienmarkt weiter ausbauen.

(PA/red)