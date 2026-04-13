Da geht noch mehr

Nach der Entfernung von Hannes Aigelsreiter, dem zum Rücktritt (nach eigenen Angaben) gedrängten Roland Weißmann und dem mit Burnout im Krankenstand in Kärnten befindlichen Pius Strobl wurde Geschäftsführer der ORF-Vermarktungstochter ORF Enterprise Oliver Böhm beurlaubt, wie der Österreichische Rundfunk am heutigen Montag bekannt gab.

Die wörtliche Diktion des ORF lautet: „Nachdem rund um Ostern Vorwürfe gegen ORF-Enterprise-Geschäftsführer Oliver Böhm aufgekommen sind, wurde er unverzüglich beurlaubt und eine Compliance-Untersuchung durch interne und externe Experten eingeleitet. Sobald Ergebnisse dieser Untersuchung vorliegen, wird der ORF über die nächsten Schritte entscheiden und darüber auch sofort informieren.“

Der Sprecher bat um Verständnis, dass er zum Schutz aller Beteiligten zum jetzigen Zeitpunkt keine Details, sondern erst über Ergebnisse dieser Untersuchung informieren werde.

Böhm – zuständig für über 200 Werbe-Millionen – verantwortet rund ein Fünftel der ORF-Einnahmen. Neben 188,7 Millionen Euro in TV, Radio und Online erlöst der ORF 36,4 Millionen aus Sonderwerbeformen.