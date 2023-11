Österreicher schauen sonntags fern

Österreicher schauen, laut einer aktuellen Erhebung des Linzer Meinungsforschungsinstituts IMAS, am Sonntag am liebsten fern. Das gaben 58 Prozent der befragten Bevölkerung an.

Außer Fernsehen wird der freie Tag auch zum Ausschlafen, Spazierengehen und für 38 Prozent für Treffen mit Verwandten und Freunden genutzt. Internet oder Social Media interessiert am Sonntag „nur“ 33 bzw. 23 Prozent.

Im langjährigen Vergleich hat sich die Work-Life-Balance offensichtlich verbessert. Aus zwei Stunden 22 Minuten Freizeitbudget wurden vier Stunden 38 Minuten.

Nur 10 Prozent der arbeitenden Bevölkerung arbeitet jedes Wochenende. 60 Prozent jobbt an Wochenenden nie.

IMAS befragte 1.033 Personen ab 16 Jahre in Österreich.

APA/Red.