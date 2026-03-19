Österreich schließt ESC-Finale mit Startnummer 25

Beim „Head of Delegation“-Meeting des Eurovision Song Contest 2026 in Wien wurden die Delegationsleitungen über den aktuellen Stand der Planungen informiert. Vertreter des ORF und der European Broadcasting Union gaben Einblicke in die Organisation – von der Stadthalle bis zur Eröffnungszeremonie.

Dabei wurde auch die Startnummer für das Gastgeberland Österreich im Finale am 16. Mai ausgelost. Der österreichische Act COSMÓ wird mit dem Song „Tanzschein“ als letzter Beitrag auftreten und somit das Finale abschließen.

Unterstützt wurde die Auslosung vom offiziellen ESC-Maskottchen „Auri“, das am 19. März im Rahmen eines weiteren Medienupdates präsentiert werden soll.

APA/Red.