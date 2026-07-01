Österreich bei KI-Nutzung im EU-Spitzenfeld

Österreich gehört beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen zu den führenden Ländern innerhalb der Europäischen Union. Laut Statistik Austria nutzen im Jahr 2025 rund 30 Prozent der Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten KI-Technologien. Im EU-Durchschnitt liegt dieser Anteil bei etwa 20 Prozent.

Im europäischen Vergleich liegt Österreich damit im Spitzenfeld, wird jedoch noch von Ländern wie Dänemark übertroffen, wo 42 Prozent der Unternehmen KI einsetzen. Auch Finnland, Schweden, Belgien, Luxemburg und die Niederlande weisen höhere Nutzungsraten auf.

Seit 2021 hat sich der Einsatz von KI in Österreich deutlich erhöht und mehr als verdreifacht. EU-weit hat sich die Nutzung im selben Zeitraum ebenfalls mehr als verdoppelt. Laut Statistik Austria ist diese Entwicklung vor allem auf die rasche Weiterentwicklung entsprechender Technologien zurückzuführen.

Gleichzeitig zeigt die Erhebung, dass in vielen Unternehmen weiterhin Potenzial ungenutzt bleibt. Ein großer Teil der Betriebe, die keine KI einsetzen, hat sich bislang noch nicht näher mit der Technologie beschäftigt. Als Gründe für Zurückhaltung werden vor allem fehlende Fachkenntnisse, Datenschutzbedenken und rechtliche Unsicherheiten genannt.

Unter den Unternehmen, die KI bereits nutzen, dominiert der Einsatz generativer Anwendungen. Besonders häufig kommen Systeme zur Textverarbeitung, Sprachgenerierung sowie zur Erstellung von Bild-, Audio- oder Videoinhalten zum Einsatz. Darüber hinaus wird KI häufig in Marketing, Vertrieb sowie zur Unterstützung betrieblicher Organisationsprozesse verwendet.

ApA/Red.