ÖJC entscheidet über Abwahl und Ausschluss

Die außerordentliche Generalversammlung des Österreichischen Journalisten Clubs (ÖJC) hat am Freitag, den 13. Februar 2026, Entscheidungen getroffen, um die Reputation des Vereins zu stabilisieren und die Arbeitsfähigkeit des Vorstands zu sichern. Die Versammlung stand im Zeichen von Kontroversen um zwei prominente Vorstandsmitglieder.

Ablauf der Generalversammlung

An der Versammlung nahmen 87 Personen teil, dies entspricht etwa 4 % der Mitglieder des ÖJC. Davon hatten 69 Teilnehmer ihre Mitgliedspflichten erfüllt – Nachweis journalistischer Tätigkeit und Bezahlung des Mitgliedsbeitrags für 2026 – und waren somit stimmberechtigt. Aus Sicherheitsgründen wurde die Versammlung von Kontrollen begleitet.

Abwahl von Dr. Dieter Reinisch aus Vorstand

Dr. Dieter Reinisch wurde aus dem Vorstand des ÖJC abgewählt. Hintergrund sind laut Vereinsangaben Schäden am Vereinsinteresse, die durch seine berufliche Tätigkeit für internationale Sender wie den iranischen TV-Sender „Press TV“ entstanden seien. Die einfache Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder sprach sich für seine Abwahl aus. Reinisch bleibt weiterhin Mitglied des ÖJC. Der Verein betont, dass es nicht in seiner Zuständigkeit liegt, die journalistische Arbeit der Mitglieder inhaltlich zu bewerten. Vorstandsmitglieder sind jedoch verpflichtet, die Vereinsstatuten gemäß §2/2 einzuhalten, die sich an den Idealen einer demokratischen Gesellschaft sowie den journalistischen Grundprinzipien wie Pressefreiheit und Wahrung des Redaktionsgeheimnisses orientieren.

Ausschluss von Vizepräsident John Herzog

In einem weiteren Tagesordnungspunkt bestätigte die Generalversammlung den Ausschluss von Vizepräsident John Herzog aus dem Verein. Zuvor hatte ein Schiedsgericht den Ausschlussbeschluss des Vorstands vom 18. November 2025 abgelehnt. Nach heftigen Debatten über Herzogs Einflussnahme, insbesondere hinsichtlich China, und seine zunehmend eigenständigen Aktivitäten im Vorstand, votierte die Versammlung mit einfacher Mehrheit für die Berufung des Vorstands. Damit ist John Herzog ab sofort kein Mitglied des ÖJC mehr.

Statutenänderungen

Die Generalversammlung verabschiedete zudem eine Änderung der Vereinsstatuten mit deutlicher Zweidrittelmehrheit. Künftig können auch langjährige Mitglieder, die nicht mehr journalistisch tätig sind, als Seniorenmitglieder geführt werden. Diese Mitglieder erhalten volles Stimmrecht, jedoch keinen Presseausweis, sondern einen neuen Mitgliederausweis für den Verein. Ziel der Änderung ist eine klarere Regelung von Vorstandsabläufen und die Vereinfachung der internen Zusammenarbeit. Nach den Entscheidungen setzt sich der Vorstand des ÖJC nun aus Mag. Christian Stöger als Präsident, Johannes Hoppe als Schriftführer, Sylvia Bachschwell als Finanzreferentin, Mag. Dr. Gabriele Maria Straka als Unternehmenssprecherin und Sabine Mack als Social Media-Beauftragte zusammen. Der Verein betont, dass diese Maßnahmen darauf abzielen, die Reputation des ÖJC wiederherzustellen und geordnete Arbeitsabläufe innerhalb des Vorstands sicherzustellen.

