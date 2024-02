oe24 zeichnete „Next Generation“ aus

Dort wurden in zehn Kategorien die neue Generation an Stars in Politik, Wirtschaft und Kultur gekürt. Durch den launigen Abend führt Top-Model und Nachhaltigkeits-Botschafterin Barbara Meier, selbst eine Vertreterin der „Next Generation“.

oe24-Next Generation: Desirée Fellner, Jenny Magin, Niki Fellner und Alexandra Fellner ©Kernmayer Photography/Johannes Kernmayer

Ausgezeichnet wurden etwa Mode-Deisgnerin Marina Hoermanseder und Star Köchin Parvin Razavi in der Kategorie Female Empowerment. Den Preis als NÖ Jung-Unternehmer nahm Business-Mentorin Corinna Hintenberger mit nach Hause. Moritz Lechner, der mit 13 Jahren die Freebiebox gründete, bekam den Preis als Wiener Jung-Unternehmer überreicht. Verena Augustin wurde mit ihrem Verein 0816 in der Kategorie Social Responsibility ausgezeichnet, Katharina Baumgartner als Jung-Winzer.

In der Kategorie Technologie & Digitalisierung ging Viktoria Izdebska siegreich hervor. Die Vorsitzende der ÖBB-Konzernjugendvertretung, Pia Gsaller, holte sich die Auszeichnung in der Kategorie Demokratie in der Arbeitswelt. Und Fiona in der Kategorie Diversity.

Schlussendlich gab es auch zwei Sonderpreise zu vergeben. Mit dem Dream Big-Award wurde Felix Kammerer geehrt. Bekannt wurde er durch die Hauptrolle in der Oscar-prämierten Neuverfilmung von Im Westen nichts Neues. Der Generation Ehrenpreis ging an die Holocaust-Überlebende Erika Freeman.

Martina Hoermanseder, Barbara Meier und Laura Bilgeri ©Kernmayer Photography/Johannes Kernmayer

Das Ereignis wollte natürlich entsprechend gefeiert werden. So gab Chart-Stürmer Chris Steger ein musikalisches Schmankerl zum Besten. Und nach der Verleihung gratulierten unter anderem Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm, MediaMarkt-Boss Alpay Güner, Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Daniela Schwarz-Knehtl (Billa Marketing), John Harris-Boss Ernst Minar, Schauspielerin Laura Bilgeri, Beatrice und Heimo Turin oder die Gastronomen Luigi und Antonio Barbaro den Geehrten.