Neustrukturierung im Medienhaus Wimmer

Das Medienhaus Wimmer stellt seine Bereiche Marketing, Kommunikation, Event und PR organisatorisch neu auf und fasst diese künftig unter einer gemeinsamen Leitung zusammen. Ziel der Neustrukturierung ist eine stärkere, kanalübergreifende Markenführung über alle Unternehmensbereiche hinweg. Die neue Funktion übernimmt seit Anfang Juni Petra Hofbauer. Sie wird für den markenübergreifenden Auftritt des Medienhauses sowie seiner Marken OÖNachrichten, Tips, OÖNow und TV1 verantwortlich sein.

Strategische Markenentwicklung

In ihrer neuen Rolle verantwortet Hofbauer die strategische Weiterentwicklung von Marke, Kommunikation und Live-Erlebnis über alle Kanäle hinweg. Dazu zählen Print-, Digital-, Hörfunk- und Bewegtbildangebote ebenso wie Event- und PR-Aktivitäten. Die Zusammenführung der Bereiche soll eine engere Abstimmung der Markenauftritte ermöglichen und die gemeinsame Positionierung im Markt stärken.

Erfahrung in der Medienbranche

Petra Hofbauer verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der österreichischen Medien- und Kommunikationsbranche. Zuletzt war sie als Leiterin für Marketing, Kommunikation und Events bei einem Hörfunksender tätig und verantwortete dort die Markenführung sowie sämtliche Marketingaktivitäten. Gino Cuturi, Geschäftsführung des Medienhaus Wimmer, sieht in der Neubesetzung einen strategischen Schritt zur weiteren Entwicklung des Unternehmens. Die Bündelung der Bereiche unter einer Leitung sei ein klares Bekenntnis zur kanalübergreifenden Stärkung der Marken. Auch aus redaktioneller Sicht wird die neue Struktur begrüßt. Susanne Dickstein, Chefredakteurin der OÖNachrichten, betont die Bedeutung der Reichweite journalistischer Angebote und sieht in der Zusammenarbeit Potenzial für eine stärkere Sichtbarkeit der Marken.

Fokus auf integrierte Markenführung

Mit der neuen Organisationsstruktur setzt das Medienhaus auf eine engere Verzahnung von Marketing, Kommunikation, Event und PR. Die Integration soll dazu beitragen, Inhalte und Markenauftritte konsistenter zu gestalten und über alle Kanäle hinweg einheitlich zu positionieren. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund einer sich verändernden Medienlandschaft, in der crossmediale Strategien und konsistente Markenführung zunehmend an Bedeutung gewinnen.

(PA/red)