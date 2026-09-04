Neues Moderationsduo für „Café Puls“

Bei „Café Puls“ gibt es ab Mitte September ein neues Moderationsduo. Bianca Schwarzjirg und Alex Kratki stehen ab Montag, 14. September, gemeinsam für die Morgensendung auf PULS 4 und JOYN vor der Kamera. Schwarzjirg ist seit vielen Jahren mit der Sendung verbunden. Für Kratki ist die neue Aufgabe eine Erweiterung seiner bisherigen Tätigkeit beim Sender. Gemeinsam werden sie die Zuschauer am Morgen mit aktuellen Themen, Unterhaltung und weiteren Beiträgen durch die Sendung führen.

Schwarzjirg seit 18 Jahren bei PULS 4

Bianca Schwarzjirg ist seit 18 Jahren Teil des Frühstücksprogramms von PULS 4. Mit Kratki bekommt sie nun einen neuen Moderationspartner. „Ich freue mich auf eine neue Café Puls-Ära mit einem neuen Mann an meiner Seite. Mit Alex wird es lustig, abwechslungsreich und definitiv nicht langweilig“, sagt Schwarzjirg über die bevorstehende Zusammenarbeit.

Vom Film-Experten zum Moderator

Alex Kratki war bisher vor allem als Film-Experte von „Café Puls“ bekannt. In dieser Funktion berichtete er über aktuelle Kinoproduktionen und führte Interviews mit bekannten Filmschaffenden. Zu seinen Gesprächspartnern zählten unter anderem Hugh Jackman, Cameron Diaz, Christopher Nolan und Cillian Murphy. Mit der Moderation der Morgensendung übernimmt der Niederösterreicher künftig regelmäßig eine größere Rolle im Programm von PULS 4. „Ich bin zwar im Fernsehen tätig, aber privat bin ich genauso der Papa, der für seine Tochter Spaghetti kocht, am Fußballplatz steht oder beim Heurigen sitzt. Genau diese Mischung möchte ich auch in meiner neuen Rolle in Café Puls an der Seite von Bianca zeigen: professionell, aber nicht geschniegelt. Und vor allem authentisch“, sagt Kratki.

Vorbereitung auf den gemeinsamen Start

Wie sich Schwarzjirg und Kratki auf ihre neue Aufgabe vorbereiten, zeigt „Café Puls“ bereits ab Montag, 7. September, in mehreren Hintergrundbeiträgen. Nach dem gemeinsamen Auftakt am 14. September werden sich die beiden regelmäßig mit Julia Furdea, Johanna Setzer und Jakob Glanzner bei der Moderation von „Café Puls“ abwechseln.

(PA/red)