Neues Markenbild gewinnt Kitzbühel Gold

Was am 20. Juni 2024 als entschlossener Schritt in eine neue Markenwelt begann, wurde nun mit einem der bedeutendsten Preise im deutschsprachigen Raum gewürdigt: Kitzbühel Tourismus erhält Gold beim German Brand Award. Die Auszeichnung bestätigt, was sich seit einem Jahr abzeichnet – der neue Markenauftritt ist ein voller Erfolg.

Kitzbühel neu gedacht

Mit einem umfassenden Rebranding positionierte sich Kitzbühel 2024 als Vorreiter unter den alpinen Destinationen. Das neue Corporate Design orientiert sich an der Ästhetik internationaler Fashion Brands und unterstreicht den Anspruch, moderne Standards mit touristischer Exzellenz zu verbinden. Für Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, ist die Auszeichnung ein sichtbares Zeichen für die Wirksamkeit der Strategie: „Diese Anerkennung bestätigt unseren Mut zu einem richtungsweisenden Markenauftritt und würdigt die Arbeit unseres gesamten Teams.“

Der unter dem Slogan „Your time is now“ präsentierte Markenrelaunch wurde im Vorfeld durch eine mehrstufige Kampagne eingeleitet. Die gezielte Kombination aus Out-of-Home-Inszenierungen, Social Media und redaktionellen Elementen sorgte für breite Aufmerksamkeit – bei Gästen, Einheimischen und Brancheninsidern gleichermaßen.

Doch nicht alle sind überzeugt. Gerade das neue Logo, das sich bewusst von alpenländischer Symbolik entfernt, polarisiert in der Region. In Gesprächen wird immer wieder die Frage laut, ob das moderne Erscheinungsbild der Tradition und Authentizität Kitzbühels gerecht wird. Manche Einheimische vermissen das Gefühl von Heimat im neuen Look.

Auszeichnung als Qualitätsbeweis

Gefühle sind das eine – Preise das andere. Bereits im Februar 2025 wurde Kitzbühel Tourismus mit dem German Design Award ausgezeichnet. Nun folgte mit dem German Brand Award eine zweite bedeutende Würdigung: Gold in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Design – Corporate Brand“. Beide Preise zählen zu den renommiertesten ihrer Art und markieren einen neuen Höhepunkt in der Markenführung alpiner Destinationen.

Christian Harisch, Obmann von Kitzbühel Tourismus, und Bürgermeister Klaus Winkler sehen im Erfolg ein starkes Signal für die gesamte Region: Der neue Markenauftritt stärke nicht nur die internationale Wahrnehmung, sondern setze auch neue Impulse für Entwicklung und Zusammenarbeit vor Ort.

Seit dem Beginn des Markenbildungsprozesses im Jahr 2021 wurde in Kitzbühel konsequent an einer zeitgemäßen Markenidentität gearbeitet. Workshops, Umfragen und strategische Analysen flossen in die Neupositionierung ein. Die Initiative #wirsindKitzbühel steht exemplarisch für diesen gemeinschaftlichen Ansatz, der Tourismus, Wirtschaft und Bevölkerung gleichermaßen mitnimmt.

Der Preisgewinn zeigt eindrucksvoll, wie professionell Markenführung im Tourismus heute gelingen kann – wenn Vision, Design und Strategie Hand in Hand gehen. Kitzbühel hat diesen Weg gewählt.

