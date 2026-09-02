Neues Kapitel für das DonauKulturMagazin

Das DonauKulturMagazin hat sich in den vergangenen Jahren als regionale Plattform für das Tullnerfeld etabliert. Gegründet wurde das Magazin von Franz Müllner, der mit großem persönlichem Einsatz, Begeisterung für die Region und einem Gespür für Menschen, Kultur und Wirtschaft ein Medium aufgebaute, das unterschiedliche Bereiche miteinander verbindet und regionalen Themen Raum gibt.

Alexandra Müllner übernimmt Herausgeberschaft

Nach seinem Tod übernimmt nun seine Tochter Alexandra Müllner die Herausgeberschaft. Ein Schritt, der für sie mit großer Verantwortung, aber auch von einer starken persönlichen Verbundenheit geprägt ist. Bereits in den vergangenen Jahren war sie in die Arbeit der Donaukultur eingebunden. Besonders bei Veranstaltungen stand sie an der Seite ihres Vaters, unterstützte ihn bei der Organisation und begleitete ihn auch auf der Bühne. In den vergangenen Monaten setzte sie sich zudem zunehmend mit den Aufgaben einer Herausgeberin auseinander und arbeitete sich intensiv in jene Bereiche ein, die nun in ihrer Verantwortung liegen.

Erfahrung in Human Resources

Beruflich schlug Alexandra Müllner ursprünglich einen anderen Weg ein. Sie kommt aus dem Bereich Human Resources und bringt damit Erfahrung im Umgang mit Menschen, Kommunikation und Organisation mit.

Weiterführung des eingeschlagenen Wegs

Besonders wichtig war Franz Müllner stets der Wunsch, dass das DonauKulturMagazin weitergeführt wird. Als Plattform für Unternehmen, Institutionen, Kunst- und Kulturschaffende soll es auch künftig jene Menschen und Projekte vor den Vorhang holen, die das Tullnerfeld prägen und bereichern. Diesen Weg möchte seine Tochter nun weitergehen – mit Respekt vor dem, was entstanden ist, und zugleich mit dem Blick nach vorne. Das DonauKulturMagazin soll seine verbindende Rolle in der Region behalten, offen für neue Ideen bleiben und weiterhin Raum für Begegnung, Sichtbarkeit und kulturelle Vielfalt schaffen.

Das DonauKulturMagazin

Das DonauKulturMagazin erscheint vierteljährlich als Abo-Beilage in den Printmedien Kurier, Kronen Zeitung, Salzburger Nachrichten sowie Die Presse in Wien und Niederösterreich. Die Auflage beträgt rund 52.000 Exemplare. Inhaltlich widmet sich das Magazin vorwiegend den Themen Kultur, Kunst, Kulinarik, Freizeit und Sport sowie Gesundheit, Tourismus und Wirtschaft.

(red)