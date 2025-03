Neues Fotografie-Zentrum für Wien

Die Stadt Wien erweitert ihr kulturelles Angebot um eine neue Institution: Am 21. März 2025 wird das Foto Arsenal Wien als neues Zentrum für Fotografie und Lens Based Media feierlich eröffnet. Die Einrichtung, die in einem renovierten Gebäude des ehemaligen militärischen Arsenal-Komplexes im 3. Bezirk untergebracht ist, soll die Fotografie in all ihren Facetten präsentieren und vermitteln.

Mit einer Ausstellungsfläche von rund 1.000 Quadratmetern bietet das Foto Arsenal Wien bis zu zwölf Wechselausstellungen pro Jahr. Anders als ein klassisches Museum mit einer eigenen Sammlung versteht sich die neue Institution als Plattform für nationale und internationale Fotografie sowie verwandte Medien. Thematisch bewegen sich die Ausstellungen an der Schnittstelle zwischen analoger und digitaler Welt sowie zwischen statischem und bewegtem Bild.

Neuer kultureller Hotspot in Wien

Der Standort des neuen Zentrums wurde strategisch gewählt: Das “Objekt 19” im Arsenal, nahe dem Wiener Hauptbahnhof, wurde in den vergangenen 18 Monaten umgebaut und erweitert. Bereits vor der offiziellen Eröffnung war das Foto Arsenal Wien mit einem einjährigen Gastspiel im MuseumsQuartier präsent. Neben den Ausstellungsräumen beherbergt das Gebäude auch das Filmmuseum LAB, ein Konservierungs- und Digitalisierungslabor des Österreichischen Filmmuseums, sowie ein Café.

Der kulturelle Charakter des Standorts wird durch die Nachbarschaft zu bedeutenden Institutionen wie den Probebühnen des Burgtheaters und der Wiener Staatsoper, dem Heeresgeschichtlichen Museum und dem Belvedere 21 weiter verstärkt. Gemeinsam mit der Organisation KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien soll hier ein neuer Kultur-Cluster entstehen.

Auftaktausstellung mit Magnum Photos

Zum Eröffnungstag präsentiert das Foto Arsenal Wien eine spektakuläre Ausstellung: „Magnum. A World of Photography“ gibt Einblick in die Geschichte der renommierten Fotoagentur Magnum Photos. Mit über 300 Exponaten, darunter ikonische Fotoessays aus dem Zweiten Weltkrieg und Porträts der britischen Königsfamilie, werden sieben Jahrzehnte Agenturgeschichte beleuchtet.

Zeitgleich startet die Ausstellung „Clean Thoughts, Clean Images“ von Simon Lehner, die sich mit dem kollektiven Gedächtnis durch immersive Fotokompositionen auseinandersetzt. Ab dem 13. Juni wird zudem Henri Cartier-Bresson, einer der bedeutendsten Fotojournalisten des 20. Jahrhunderts, mit der Ausstellung „Watch! Watch! Watch!“ gewürdigt.

Bildungsauftrag und Festival Foto Wien

Neben wechselnden Ausstellungen setzt das Foto Arsenal Wien auf ein breites Vermittlungs- und Bildungsprogramm. Neben themenspezifischen Veranstaltungen und Publikationen werden speziell auf Kinder und Jugendliche zugeschnittene Programme angeboten. Hierfür stehen eigens eingerichtete Seminarräume und eine analoge Dunkelkammer zur Verfügung.

Darüber hinaus ist das alle zwei Jahre stattfindende Festival „Foto Wien“ seit 2023 an das neue Zentrum angegliedert. Die nächste Ausgabe des Festivals wird vom 3. Oktober bis 2. November 2025 stattfinden.

Mit dem Foto Arsenal Wien erhält die lebendige Wiener Fotoszene endlich einen zentralen Ausstellungsort, der internationale Strahlkraft besitzt. Die Kombination aus Wechselausstellungen, Bildungsangeboten und Vernetzungsmöglichkeiten dürfte das Zentrum zu einem neuen Hotspot für Fotografiebegeisterte in Österreich machen.