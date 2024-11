Neuer Look für Gewista Stadtwerbung Homepage

Der Spezialist für Außenwerbung deckt nahezu das gesamte Stadtgebiet Wiens ab und ist darüber hinaus auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln omnipräsent. Die „Gewista“ verhilft ihren Kunden zu den sichtbarsten Werbeflächen der Stadt und bietet Lösungen für große und kleine Werbebedürfnisse gleichermaßen. Egal, ob es sich um flächendeckende Kampagnen großer Unternehmen oder Grätzelwerbung in Kleinauflage handelt – die neu gestaltete Homepage stadtwerbung.at bietet eine übersichtliche Palette an Werbeformen.

Neugestaltung von Stadtwerbung.at

Hinweistafeln an Strommasten, City Lights, U-Bahntafeln oder die klassischen Bogen-Plakate stehen neben zahlreichen anderen Out-of-Home-Werbeträgern zur Miete bereit. Auf der neuen Website finden sich schnell die passenden Formate, und die anfallenden Kosten werden transparent aufgezeigt. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen, die bisher zögerten, im öffentlichen Raum zu werben, sollen angesprochen werden. Mit einem kleinen Budget lässt sich viel erreichen, wenn man zielgerichtet plant.

Gewista für alle

Nicht nur große Marken haben das Privileg, sich in der Stadt Wien großflächig zu präsentieren. Auch kleine Firmen und Einzelunternehmen haben die Möglichkeit, unkompliziert Plakatflächen zu mieten, um ihre Produkte oder Dienstleistungen einem breiten Publikum vorzustellen. Andrea Groh, Chief Sales Officer bei Gewista, betont: „Die Stadtwerbung erreicht die Menschen in ihrem Alltag – egal ob an Verkehrsknotenpunkten oder in belebten Einkaufsstraßen. Das Besondere dabei ist, dass die Stadtwerbung langfristig gedacht ist und sich perfekt ins Stadtbild einfügt – unaufdringlich und wirksam.“

(PA/red)