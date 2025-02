Gewista bringt Ski-WM live auf digitale Werbeflächen

Mit der Eröffnung der Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm startet ein sportliches Großereignis und gleichzeitig eine Innovation in der Außenwerbung. Gewista überträgt die Rennen in Echtzeit auf über 370 digitalen Werbeflächen – eine Premiere, die zeigt, wie dynamisch sich Out-of-Home-Werbung weiterentwickelt.

Live-Sport in der Außenwerbung

Durch die Kooperation mit dem ORF und A1 wird die Ski-WM sowohl indoor in Shoppingcentern und U-Bahn-Stationen als auch outdoor auf Straßenbildschirmen mit Live-Ticker ausgestrahlt. „Dieses Projekt definiert die Möglichkeiten der Außenwerbung neu“, betont Florian Wagner, Chief Digital Officer bei Gewista.

Die Kombination aus Live-Sportübertragung und digitaler Außenwerbung schafft einen neuen Mehrwert für Marken, die sich im öffentlichen Raum aufmerksamkeitsstark präsentieren wollen. Sie verbindet Sport, Werbung und Technologie auf innovative Weise und macht aktuelle Ereignisse für die Menschen in ganz Österreich erlebbar.

Wintersport, Tourismus und Marken

Diese Initiative verstärkt nicht nur die Sichtbarkeit der Ski-WM, sondern setzt auch ein starkes Signal für den österreichischen Wintersport und den Tourismus. Die große Reichweite der Kampagne bringt das Event in den Alltag der Menschen und unterstreicht die Rolle von Saalbach-Hinterglemm als bedeutende Wintersportdestination.

ORF-Sportchef Johannes Aigelsreiter hebt die Bedeutung dieser Kooperation hervor: „Die innovativen Übertragungstechniken des ORF sind maßgeschneidert für innovative Kooperationspartner, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, vor allem aber für den Wintersport und seine Fans in Österreich.“

Mit der Live-Übertragung auf digitalen Screens zeigt Gewista, dass Out-of-Home-Werbung mehr ist als statische Platzierung – sie wird zum interaktiven und relevanten Kommunikationskanal, der Sport und Marken in Echtzeit verbindet.

(PA/red)