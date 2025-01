Österreichs erste 3D-Werbefläche ziert A1-Shop

Mit einer Premiere im Bereich der digitalen Außenwerbung setzt A1, gemeinsam mit den Unternehmen Attention On und Infinity Media, neue Akzente: An der Fassade des A1 Shops in der Wiener Mariahilfer Straße 60 wurde die erste 3D-LED-Werbefläche Österreichs installiert. Die innovative Werbeanlage zieht mit ihren faszinierenden 3D-Effekten die Aufmerksamkeit vieler Passanten an.

Der neue 3D-Werbescreen mit einer Fläche von 22 m² nutzt modernste LED-Technologie, um visuelle Illusionen zu erzeugen. Die Wirkung entsteht durch die Kombination von speziell produzierten Inhalten und dem Standort des Screens an einer Gebäudeecke, die eine Tiefenwirkung simuliert.

Geschickte optische Täuschung

Die sogenannte 3D-Technologie basiert dabei nicht auf echten dreidimensionalen Darstellungen, sondern auf einer optischen Täuschung, die auf hochauflösenden 2D-LED-Panels erzeugt wird. Durch die gekonnte Nutzung von Perspektive, Licht- und Schatteneffekten sowie dynamischen Animationen wird dem Betrachter der Eindruck vermittelt, dass die Inhalte aus der Fläche hervortreten oder in die Tiefe des Raumes ragen. Solche Installationen wurden von Herstellern wie Unilumin und ROE Visual entwickelt, die zu den weltweit führenden Anbietern solcher Systeme gehören. Diese Technologie wurde erstmals 2020 in asiatischen Metropolen wie Seoul und Tokio installiert und hat sich seitdem vor allem in hochfrequentierten Stadtzentren verbreitet, wie etwa New York oder London.

Erste 3D-Werbefläche in Österreich

Die 3D-LED-Werbefläche in Wien ist die erste ihrer Art in Österreich. Die Entscheidung, eine solche Installation in Wien umzusetzen, spiegelt den Stellenwert der Mariahilfer Straße als frequentierte Einkaufsstraße wider. Laut den beteiligten Unternehmen eröffnet die Installation völlig neue Möglichkeiten für Werbetreibende, die an einem solch prominenten Standort ihre Botschaften in Szene setzen möchten.

Innovation in der DOOH-Werbung

Mit der Einführung dieser LED-Werbefläche positioniert sich A1 als First Mover. Stefan Amon, Leiter Residential Sales bei A1, erklärt: „Wir sind stolz, die erste 3D LED-Werbefläche in Österreich an dieser aufmerksamkeitsstarken Location ermöglichen zu können. Damit zeigen wir, dass A1 nicht nur bei seinen Produkten und Services, sondern auch bei der Werbung innovativ und zukunftsorientiert ist.“

Auch die Partnerunternehmen Infinity Media und Attention On sind begeistert. Nico Schluga, COO von Infinity Media, und Michael Müllner-Baatz, CEO von Attention ON, betonen: „Mit „The Box“ möchten wir unsere Vorreiterrolle in der DOOH-Branche erneut beweisen und sind gespannt, wie Österreichs Werber diese LED-Wall in Szene setzen.“ Dank der Lage in der belebten Mariahilfer Straße, einer der meistfrequentierten Einkaufsstraßen Österreichs, garantiert der Screen eine hohe Sichtbarkeit.

