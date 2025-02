Nissan erfüllt sich Eistraum mit Außenwerbung

Der Wiener Eistraum ist seit drei Jahrzehnten eine der populärsten Winterveranstaltungen in der Bundeshauptstadt. Die von der Stadt Wien Marketing GmbH organisierte Eislandschaft auf dem Rathausplatz zieht jährlich tausende Besuchern an – und bietet Unternehmen eine Plattform für Außenwerbung. Nissan Österreich nutzt diese Möglichkeit 2025 in Zusammenarbeit mit OMD Mediaagentur und Megaboard für eine groß angelegte Out-of-Home-Kampagne (OOH).

Zentraler Blickfang ist ein echter Nissan Qashqai, der auf einem Podest mitten auf der Eisflächen präsentiert wird, die vom Ring aus gut sichtbar ist. Damit erreicht die Inszenierung auch all jene, die den Wiener Eistraum selbst nicht besuchen, sondern nur am Rathausplatz vorbeikommen – darunter Tourist, Anrainern und Pendler.

Außenwerbung am Wiener Eistraum

Mit mehreren tausend Quadratmetern Eisfläche, verschlungenen Pfaden durch den Rathauspark und dem Blick auf das Rathaus zählt der Wiener Eistraum zu den meistbesuchten Winterattraktionen in Wien. Auch in der 30. Ausgabe setzt die Veranstaltung auf eine breite Außenwerbepräsenz, insbesondere durch großflächige LED-Flächen und gezielt platzierte Werbeelemente.

Die Nissan-Kampagne kombiniert klassische digitale Außenwerbung mit einer physischen Markeninszenierung. Zusätzlich zum Fahrzeug auf dem Eis kommen großflächige LED-Werbeflächen am Veranstaltungsgelände zum Einsatz, die für zusätzliche Sichtbarkeit sorgen.

Michael Kujus, Managing Director des Nissan-Importeurs Astara Mobility Austria GmbH, erklärt:

„Ich bin sehr stolz, dass wir unseren neuen Nissan Qashqai in diesem einzigartigen Ambiente präsentieren dürfen. Mit dieser Out-of-Home-Kampagne werden wir viele Interessenten erreichen.“

Paul Weis, Geschäftsführer der Stadt Wien Marketing GmbH, hebt hervor:

„Der Wiener Eistraum ist einer der größten mobilen Eislaufplätze Europas und bietet in der kalten Jahreszeit eine attraktive Möglichkeit für Außenwerbung in Wien.“

Out-of-Home-Werbung

Die Werbekampagne von Nissan wurde in Zusammenarbeit mit Megaboard umgesetzt, einem auf Außenwerbung spezialisierten Unternehmen. Die großflächige Präsenz soll über klassische LED-Flächen hinausgehen und den Markenkontakt verstärken. Sandra Machal-Hanzlovsky, Head of Sales bei Megaboard, erklärt:

„Auch 2025 bieten wir unseren Kund:innen eine außergewöhnliche Werbepräsenz beim Wiener Eistraum. Nissan Österreich zeigt eindrucksvoll, wie digitale und analoge Out-of-Home-Werbung kombiniert werden können.“

Neben LED-Flächen ist auch die mediale Begleitung durch digitale und klassische Kanäle Teil der Kampagne. Jenny Phillipek, Director Strategy & Business Development bei OMD, sieht in dieser Strategie eine Weiterentwicklung der Außenwerbung:

„Diese Umsetzung zeigt, dass Out-of-Home-Werbung nicht nur Sichtbarkeit schafft, sondern auch gezielt auf Imagebildung einzahlen kann.“

Zur Präsentation der Werbeumsetzung am Rathausplatz kamen: Jenny Phillipek (OMD), Alfred Richter (Nissan), Nadine Horvath (Nissan), Michael Kujus (Nissan), Paul Weis (Stadt Wien), Romana Zehetner (MEGABOARD), Nicole Hohenthaner (MEGABOARD), Sandra Machal-Hanzlovsky (MEGABOARD), Lea Neuner (Stadt Wien), Michael Draxler (Stadt Wien) und Yannik DeSilva (OMD).

(PA/red)