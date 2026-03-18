Neuer Großaktionär bei „The Economist“

Die Familienholding des kanadischen Milliardärs Stephen Smith hat knapp 27 Prozent am Verlag der Wochenzeitung The Economist übernommen. Die Anteile wurden von der Familie Rothschild erworben, ein Kaufpreis wurde nicht veröffentlicht.

Laut Angaben des Unternehmens soll die redaktionelle Unabhängigkeit der traditionsreichen Zeitung gewahrt bleiben. Auch an der strategischen Ausrichtung und dem laufenden Betrieb seien keine Änderungen geplant.

„The Economist“, gegründet 1843, zählt rund 1,26 Millionen Abonnenten. Ein großer Teil der Einnahmen stammt inzwischen aus Nordamerika, während der Anteil aus Großbritannien deutlich geringer ist.

APA/Red.