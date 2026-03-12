Neuer Direktor beim Schweizer Rundfunk

Der öffentlich-rechtliche Schweizer Rundfunksender SRF erhält eine neue Führung. Der 47-jährige Medienmanager Roger Elsener wurde am Mittwoch zum neuen Direktor gewählt. Er folgt auf Nathalie Wappler, die im vergangenen September ihren Rücktritt angekündigt hatte.

Elsener ist derzeit CEO des Schweizer Internet-TV-Streaminganbieters Zattoo. Zuvor war er Geschäftsführer von CH Media Entertainment sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Radio- und TV-Gruppe von CH Media.

Der Verwaltungsrat der SRG folgte mit der Wahl einstimmig dem Vorschlag des Regionalvorstands SRG Deutschschweiz. Gleichzeitig wurden zwei weitere Direktoren bestimmt: Nicolas Pernet für den Bereich Angebot und Moritz Stadler für den Bereich Operationen. Beide treten ihre Funktionen am 1. April an. Elsener übernimmt die Leitung Anfang Mai mit dem Ausscheiden von Wappler.

Mit der neuen Führung will der Sender den seit Ende 2024 laufenden Reformprozess „Enavant“ weiter vorantreiben. Ziel ist es, die SRG zu einem digitaleren, schlankeren und flexibleren Medienunternehmen zu entwickeln. Außerdem soll die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Regionen des Senders verstärkt werden, um Synergien besser zu nutzen.

Die personellen Entscheidungen fallen kurz nach einer Volksabstimmung in der Schweiz, bei der eine deutliche Kürzung der Rundfunkgebühren abgelehnt wurde. Hintergrund der Debatte war die Sorge, dass Einsparungen die regionale und mehrsprachige Berichterstattung beeinträchtigen könnten.

Die bisherige Direktorin Wappler hatte nach sechseinhalb Jahren im Amt überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Gleichzeitig wurde bekanntgegeben, dass bis Ende 2025 insgesamt 66 Vollzeitstellen abgebaut werden sollen. Langfristig plant die SRG bis zum Jahr 2029 einen Abbau von rund 900 Vollzeitstellen.