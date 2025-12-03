Neuer Account Manager für LWND

Die Wiener Kreativagentur LWND hat ihr Beratungsteam verstärkt: Stefan Katzensteiner, 37, übernimmt als Account Manager das 360-Grad-Kampagnenmanagement sowie zentrale Kundenetats wie win2day und Allianz Österreich. Der gebürtige Oberösterreicher war zuvor bei Spießer & Spinner sowie zuletzt bei der Hans Dampf Werbeagentur tätig und bringt zehn Jahre Erfahrung in der Leitung komplexer Produktionen mit – von Foto- und Videoprojekten bis zu Web- und Printaufträgen.

Erfahrener Profi für kreative Produktionen

Katzensteiner verantwortet bei LWND die strategische Beratung und begleitet Kundinnen und Kunden durch alle Projektphasen – von der Idee bis zum Abschluss. Bereits kurz nach seinem Einstieg leitete er die aktuelle Sportwettenkampagne für win2day und betreut federführend den Etat der Allianz Österreich, der im Sommer bestätigt wurde .

LWND setzt auf Teamstärke

Managing Partner Melanie Fischer zeigt sich erfreut über den Neuzugang: Katzensteiner passe „perfekt in die Customized Teams“ und sei durch Expertise und Persönlichkeit eine wertvolle Ergänzung für Agentur und Kunden .

(PA/red)